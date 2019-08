Sergio Mattarella | le mani sul governo | Pronto a pareri preventivi | i 4 ruoli

Sergio Mattarella dà l'incarico a Conte : colloquio di un'ora - più lungo del previsto. I paletti del Colle : Poco dopo le 10.20 dal Quirinale annunciano che il premier incaricato Giuseppe Conte ha accettato con riserva l'incarico conferitogli dal presidente Sergio Mattarella. Il colloquio tra Conte e il Capo dello Stato è durato poco meno do un'ora, non poco. Segno che al di là delle formalità, i nodi da s

Governo - Sergio Mattarella incarica Giuseppe Conte di formare il nuovo Governo. Il Presidente accetta con riserva : Giuseppe Conte, puntualissimo, è arrivato al Quirinale alle 9.30 per incontrare il Presidente Mattarella che, dopo questo secondo giro di consultazioni, lo aveva convocato per conferirgli...

Sergio Mattarella - retroscena inquietante : "Clima teso - disagio e fastidio". Governo Pd-M5s - peggiori auspici : Adesso la palla è nelle mani di Giuseppe Conte, ma il Capo dello Stato non dimentica. Secondo un retroscena dal Colle di Marzio Breda sul Corriere della Sera, Sergio Mattarella ha maturato di dare l'incarico da premier all'ex avvocato del popolo "superando un clima teso e di disagio. E, anche se il

Sergio Mattarella - l'annuncio : incarico da premier a Giuseppe Conte - cosa gli chiederà il presidente : "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale alle 9.30". Sarà il premier uscente il presidente del Consiglio incaricato del governo di M5s e Pd. l'annuncio ufficiale arriva alle 20.09, al termine del secondo giro di c consultazioni presso il Capo dello S

Silvio Berlusconi : "Preoccupati da questo scenario - ho detto a Sergio Mattarella che bisogna tornare al voto" : "bisogna ridare la parola agli italiani. Noi abbiamo manifestato al presidente della Repubblica tutta la nostra preoccupazione per lo scenario che si sta delineando". Silvio Berlusconi, dopo le consultazioni con Sergio Mattarella, parla davanti ai giornalisti: "Secondo noi il governo Pd-M5s è una so

Matteo Salvini : "Sergio Mattarella metta fine a questo spettacolo indecente. No al governo Pd-5S - si voti" : "Oggi pomeriggio andremo al Quirinale e diremo a Sergio Mattarella di mettere fine a questo spettacolo indecente". Matteo Salvini in una diretta su Facebook, anticipa il discorso che farà durante le consultazioni con il presidente della Repubblica. "Se lei è garante del legame tra popolo e palazzi m

Crisi di governo - tra Donald Trump e Rousseau è l'ora di Sergio Mattarella : Il "partito americano" ha lavorato in queste settimane in favore di Conte, e il tweet della Casa Bianca ne è la dimostrazione. Mentre il voto online dei 5 Stelle diventa l'ultima spiaggia per salvare la poltrona di Di Maio. In attesa della decisione finale del Quirinale Quelle pressioni su Nicola Zingaretti per dire ok a Giuseppe Conte, l'incolore politico " La Crisi di governo come un reality show. Che sta devastando la realtà" Il vuoto ...

Giorgia Meloni a Sergio Mattarella : "No al governo Pd-M5s e al patto della poltrona. Torniamo al voto" : "Abbiamo ribadito una posizione chiara e semplice: l'unico sbocco della crisi è lo scioglimento delle Camere e il ritorno alle urne". Giorgia Meloni, dopo le consultazioni con il presidente della Repubblica parla ai giornalisti: "Abbiamo chiesto a Sergio Mattarella di valutare questa eventualità anc

Sergio Mattarella striglia Conte : se vorrà fare il premier - dovrà assumersi le proprie responsabilità : Sergio Mattarella ha messo le mani avanti e, nella telefonata fatta a Giuseppe Conte, non ha potuto evitare la lezione. Il presidente della Repubblica ha chiesto, in caso di Conte bis, più "responsabilità" da parte del premier. Se avrà risposte sufficientemente rassicuranti dopo le consultazioni (su

Enrico Mentana : "Il Pd ha chiesto la moral suasion di Sergio Mattarella. Non si fa" : Alessandra Sardoni, in collegamento con Enrico Mentana, su La7, dà un'indiscrezione clamorosa in diretta. Secondo alcune voci raccolte al Quirinale, il Pd avrebbe chiesto l'intercessione di Sergio Mattarella affinché il Movimento 5 stelle abbassi le pretese e riparta la trattativa per un governo gia

Sergio Mattarella - i dubbi sul "negoziatore" Conte : governo in crisi prima ancora di nascere : Il pressing del Colle e la frenata dei partiti. Sergio Mattarella, a sorpresa, lunedì pomeriggio emana un ultimatum ai partiti, nello specifico a Pd e M5s. "Entro le 19 risposte chiare": prima del secondo giro di consultazioni (che cominceranno martedì alle 16 e dureranno fino a mercoledì nel tardo

Venezia 76 Sergio Mattarella salta l’inaugurazione per la crisi di governo : Sergio Mattarella non sarà alla Mostra del cinema di Venezia Niente Venezia 76 quest’anno per Sergio Mattarella. A causa dell’improvvisa crisi di governo, il capo dello Stato non potrà ...

Sergio Mattarella - il calendario del secondo giro di consultazioni : quel dettaglio che spiega molto : Il Quirinale ha diramato il calendario delle nuove consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che cominceranno domani alle 16 e si concluderanno alle 19 di mercoledì. Nel pomeriggio della seconda giornata sfileranno le delegazioni maggiori: Forza Italia alle 16, Pd alle 17, Le

Gli orari delle nuove consultazioni di Sergio Mattarella per formare il governo : Fra domani e dopodomani, martedì 26 e mercoledì 27 agosto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella terrà un nuovo giro di consultazioni con tutti i partiti politici per cercare di capire se ci sono i margini per formare una nuova