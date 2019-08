Fermatevi | siete ancora in tempo!

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 30 agosto 2019) Sappiamo che sono schermaglie tattiche, in cui ognuno cerca di posizionarsi al meglio in vista della formazione del governo. Quindi non c’è scandalo né sorpresa. Però lo spettacolo osservabile in queste ore non è dei migliori, anzi è proprio pessimo.I richiami di Di Maio sono totalmente fuori dal perimetro di chi lavora lealmente a una coalizione di governo, già difficile da costruire di per sé. La reazione del Pd (per bocca del vicesegretario Orlando) mostra chiaramente tutti i limiti della trattativa, in cui la sinistra italiana rischia seriamente di giocarsi l’anima. Anche i silenzi del Presidente incaricato sono eloquenti, perché rendono plastica la delicatezza del passaggio stretto oppure, più probabilmente, la sua irrilevanza.A fronte di tutto ciò c’è ...

