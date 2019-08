Bibbiano | dipendente del Comune indagato per abusi su un minore

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019) Costanza Tosi Sul diario del piccolo i racconti shok: “Mi ha fatto vedere un film porno sul telefonino e poi mi chiedeva di ripetere quegli atti”come l’inferno dei minori. Il paese della Val d’Enza ancora una volta diventa palcoscenisco di atrocità che hanno come protagonisti i bambini del reggiano. Un uomo è statoper violenza sessuale aggravata su un bimbo di appena 10 anni. I fatti, risalenti al 2018, niente hanno a che vedere con l’inchiesta “Angeli e Demoni” sul sistema degli affidi illecito, scoppiata circa due mesi fa, ma il presunto mostro, che vrebbe abusato del, lavora proprio neldi. Al momento, come riportato da Il Resto del Carlino, le indagini sono ancora in corso e nei confronti del molestatore non sarebbe scattata alcune misura cautelare. Il presunto pedofilo adesso continua a svolgere le proprie mansioni presso il ...

