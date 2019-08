Audi - Ecco come saranno i fari a Oled del futuro

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 30 agosto 2019) L'presenterà all' Isal 2019 (International Symposium on Automotive Lighting) una nuova tecnologiadedicata ai gruppi ottici delle autovetture. La Casa tedesca ha inserito a listino sulla TT RS i primiposteriori nel 2016 e la nuova generazione consentirà maggiori libertà dal punto di visto tecnico e stilistico. Per il momento la Casa non ha fornito una previsione sui tempi necessari per portare questa soluzione nella produzione di serie.Grafiche personalizzabili per comunicare con gli altri guidatori. I nuovi sistemi Led digitali consentiranno di aumentare il numero di elementi presenti dei gruppi ottici da 4 a oltre 50, con la possibilità di regolare la luminosità di ognuno singolarmente. Questo permetterà di utilizzare un singolo hardware per rappresentare elementi grafici diversi che potranno sia distinguere stilisticamente una vettura sia essere ...

