Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2019) Ironico su Twitter, giornalista de Il Fatto Quotidiano , che scrive Designazione indiscutibile: l’arbitro non ha maisul regolare andamento di una sfida decisiva in una volata-scudetto tra i due club, consegnando il titolo a uno e strappandolo all’altro. Nicchi e Rizzoli non l’hanno mai criticato. E posta la foto di Pjanic che atterra Rafinha a pochi passi proprio da Orsato (che non ritenne di dargli il secondo giallo, inspiegabilmente) L’ex arbitro Lucainvece difende la decisione di mettere Orsato a dirigere il big match tra Juventus e Napoli. Acqua passata per lui dopo una stagione di arbitraggi perfetti. Penso che sono passati 15 mesi ed intero campionato nel quale ha arbitrato benissimo. Fu una brutta partita ma è acqua passata: Orsato era e rimane un fuoriclasse, uno dei pochissimi rimasti. — Luca(@Luca72) ...

maxmassi969 : RT @napolista: Ziliani (sarcastico): “Orsato non ha mai influito in una gara scudetto”. Marelli (serio): “È un fuoriclasse” Pareri opposti… - napolista : Ziliani (sarcastico): “Orsato non ha mai influito in una gara scudetto”. Marelli (serio): “È un fuoriclasse” Parer… -