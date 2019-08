Serie A | le ultime dai campi | da Pavoletti a Sanchez | da Milik a Castagne

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) Si avvicina la seconda giornata valida per ilonato diA, ledaidelle squadre del massimoonato italiano. Il Napoli si è allenato in mattinata a Castelvolturno in vista della sfida contro la Juventus, la squadra ha svolto allenamento sul campo 2, prima riscaldamento a secco con ostacoli bassi mentre successivamente partitina a porte piccole. Chiriches, vicino al trasferimento al Sassuolo, e, già assente al debutto a Firenze, hanno lavorato a parte. In casa Atalantaha proseguito con il programma di riabilitazione, per il resto tutti gli altri componenti del gruppo hanno lavorato regolarmente agli ordini di mister Gasperini. Per il Cagliari lavoro differenziato pere Cacciatore. Sempre ai box Cragno. Antonio Conte per la seconda partita dionato può contare su Godin, recuperato dall’infortunio muscolare, assente ...

