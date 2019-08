Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) Ha preso un aereoStati Uniti allae di lei per alcuni giorni si sono perse le tracce. Si tratta di Victoria Grabowski, 16 anni, capelli biondi e occhi azzurri, originaria del Queens. Stando alla Bbc, la ragazza è partita dall’aeroporto JFK sabato mattina. I suoi genitori non avevano idea che sarebbe uscita perre unche l’avrebbe portata dall’altra parte dell’oceano. Il motivo che l’ha spinta a fare questo gesto? Un uomo più vecchio conosciuto in una chat. La ragazza è stata trovata mercoledì, dopo 4 giorni dide apprensione. “Ha sviluppato una specie di relazione con un uomo. E’ sana e salva e raggiungerà subito dalla sua famiglia”, ha detto il detective Dermot Shea, del NYPD. Lo zio della ragazza, Arkadiusz, ha aggiunto che lasi trova ancora sotto custodia della polizia, in, e ...

FQMagazineit : Sedicenne prende un volo dagli Usa per la Gran Bretagna all’insaputa di tutti: “Voleva incontrare un uomo più vecch… - Cascavel47 : Sedicenne prende un volo dagli Usa per la Gran Bretagna all’insaputa di tutti: “Voleva incontrare un uomo più vecch… - Claudio83813695 : @MaurizioBusi3 @Agenzia_Ansa Quindi lei, per sostenere il suo dissenso contro una causa per il semplice fatto che è… -