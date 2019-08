Quella volta in falegnameria | 1999

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 29 agosto 2019)inHo visto saltare indice, medio e metà anulare a Christian come fossero pop corn. Lui aveva gridato una bestemmia e ora stava in silenzio con un mezzo sorriso, pallido ma tranquillo, mentre tutti urlavano e gli si facevano attorno tamponando i moncherini. La sega circolare continuava a girare con i brandelli di stoffa, la segatura per terra era diventata rosso scuro e io mi sentivo svenire. Era il sesto mese che lavoravo in, Chris era lì da un anno, e prima di quel momento il solo sangue che avevo visto erano le solite labbra e zigomi spaccati delle zuffe da adolescenti. Mi siedo e vedo tutto come se fosse un film proiettato su un televisore sfocato, le orecchie che mi fischiano e i colori sbiaditi. Chris arrivava alle cinque di mattina che già puzzava di ganja; nei capannoni a gennaio muori di freddo, finché non cominci a lavorare. ...

