Pechino Express 2020 | novità | svelato il nome dei primi concorrenti

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 29 agosto 2019): svelata la data d’inizio e il nuovo percorso È tutto pronto per l’edizione dinumero otto. Costantino Della Gherardesca, i, gli autori e le troupe si stanno preparando a partire e iniziare le registrazioni. Per la prima volta, dopo sette edizioni, l’adventure game non andrà in onda a settembre ma salterà un anno e verrà trasmesso neimesi dell’anno nuovo. Come anticipato da TvBlog, la data è fissata per martedì 11 febbraioin prima serata sul secondo canale della Tv di Stato, ovvero la settimana successiva alla chiusura della 70esima edizione del Festival di Sanremo di Amadeus. Il percorso di gara didovrebbe avere inizio dalla Thailandia e attraversare la Cina e la Corea. Idue Paesi citati non sono unaper: la Cina è stata la tappa finale della prima edizione, ...

