Le camicie per il rientro in ufficio

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 29 agosto 2019) È tempo di tornare dietro alla propria scrivania o riprendere i viaggi di lavoro. Per fortuna ci pensiamo noi a svelarvi le miglioriper il back to work. Non troppo seriose, originali, ma raffinate e confortevoli, da indossare con o senza giacca. Perfette sia con l’abito da lavoro dal taglio sartoriale che con un pantalone chino o un jeans. A ciascuno, in base al proprio lavoro, la scelta più opportuna. Oltre alle classiche, e intramontabili,bianche e azzurre a tinta unita - vedi il capo Giorgio Armani - che non dovrebbero mai mancare nel nostro guardaroba, ai quadretti e alle righe sottili, come quelle che troviamo sulla camicia di Alessandro Gherardi, scopriamo qualche nuovo modello. Per esempio la camicia di Etro, divertente, ma non irriverente, ci ricorda che anche se siamo tornati in città, l’estate non è ancora ufficialmente ...

