Google chiude Hire | la piattaforma che sfidava LinkedIn

Google prepara un’altra lapide : un altro servizio chiuderà l’1 settembre 2020 dopo appena due anni : Il colosso di Mountain View ha rivelato che chiuderà Google Hire, il sistema di tracciamento delle domande di lavoro lanciato appena due anni fa. Google afferma che Hire non verrà chiuso fino all'1 settembre 2020, pertanto sarà possibile continuare a usarlo per un altro anno intero, ma con tutta probabilità non verranno aggiunte nuove funzionalità. L'articolo Google prepara un’altra lapide: un altro servizio chiuderà l’1 settembre ...

Google dà ascolto alle aziende : Hangouts chiuderà i battenti non prima di giugno 2020 : Google fa un passo indietro: per gli utenti G Suite Hangouts chiuderà i battenti, con la transazione a Hangouts Chat e Meet, non prima di giugno 2020 L'articolo Google dà ascolto alle aziende: Hangouts chiuderà i battenti non prima di giugno 2020 proviene da TuttoAndroid.

Google sta per chiudere un altro suo servizio inutilizzato : dite addio a “Follow Your World” : Google ha annunciato oggi la prossima chiusura di Follow Your World, un servizio poco conosciuto lanciato molti anni fa che permette di tracciare nuove immagini satellitari su Google Maps. Il motivo che ha spinto Google a chiudere il servizio è che l'azienda ha sviluppato nuovi strumenti per tenere informato l'utente e sapere dove gli piacerebbe vedere nuove immagini. L'articolo Google sta per chiudere un altro suo servizio inutilizzato: dite ...

Niantic dice addio alla sua prima app - mentre Google chiude il suo gestore di blog : Niantic chiude ufficialmente la sua prima applicazione, Field Trip, mentre Google dice addio al poco diffuso blog Compass. L'articolo Niantic dice addio alla sua prima app, mentre Google chiude il suo gestore di blog proviene da TuttoAndroid.