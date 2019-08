Fatturato servizi +0 | 3 nel secondo trimestre | +0 | 4 anno

Apple : nel Q3 2019 rallentano le vendite di iPhone. Ma cresce il Fatturato di servizi e dispositivi indossabili : Il boom degli smartphone registrato negli anni passati ha fatto crescere questo mercato in maniera esponenziale con una crescita impressionante di anno in anno, ma era stato ampiamente anticipato che si sarebbe arrivati ad un punto di saturazione, che avrebbe visto rallentare le vendite in maniera significativa. Quel momento è arrivato per tutti i principali produttori del settore, compresa la stessa Apple che da tempo, tuttavia, si è ...