Diretta Wolverhampton Torino | risultato 2-1 | video streaming tv | Dendoncker sorpassa

LIVE Wolverhampton-Torino 2-1 - Europa League in Diretta : Belotti non basta - Jimenes e Dedoncker mettono al sicuro la qualificazione. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Passa meritatamente il Wolverhampton che ha saputo mettere le sue capacità dei singoli sopra il gioco corale del Torino, il Torino paga la panchina corta e la poca capacità tecnica disponibile in rosa. 94′ Fine della partita, passa il Wolverhampton. 93′ La partita oramai attende il suo epilogo. 91′ Dentro Pedro Neto per Jimenes che esce tra gli applausi. 90′ Ci saranno ...

LIVE Wolverhampton-Torino 2-1 - Europa League in Diretta : servono due gol per i granata per andare ai supplementari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Si scalda Cutrone dalla panchina. 76′ Ancora Traore supera Berenguer e va al cross, blocca Sirigu. 74′ Traore salta un paio d’avversari e riceve gli applausi del pubblico. 72′ Entra Meite al posto di Rincon per il Torino. 70′ Fallo su Diego Jota che resta sdraiato sul campo di gioco. 69′ Entra Berenguer al posto di Ola Aina per il Torino. 68′ ...

LIVE Wolverhampton-Torino 2-1 - Europa League in Diretta : Belotti risponde a Jimenes di testa ma Dedoncker rimette avanti i lupi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57′ Dura poco la gioia del Torino, Diego Jota si libera di tre uomini e va al tiro, miracolo di Sirigu ma sul tap in mette in rete Dedoncker. 56′ Altra punizione per il Toro, Baselli mette in mezzo per Belotti che mette in rete con uno stupendo colpo di testa. 55′ Tanti errori di Zaza, che al momento si dimostra inadeguato. 53′ Torino entrato bene in campo nella ...

LIVE Wolverhampton-Torino 1-0 - Europa League in Diretta : finisce il primo tempo apre le marcature Jimenes : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il Torino non ha affatto demeritato, ma la maggiore capacità tecnica di Traorè unita alla capacità di realizzazione di Jimenes ha fatto fino a questo momento la differenza. 46′ Fine primo tempo. 45′ Ci sarà un minuto di recupero. 44′ Giallo per Dedoncker per un fallo precedente su De Silvestri. 43′ Bonifazi anticipa Jimenes in contropiede. 42′ Ritmo che è calato ...

LIVE Wolverhampton-Torino 1-0 - Europa League in Diretta : gran gol di Jimenes in spaccata su assist di Traorè : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35′ Il Torino non molla e continua nel suo solito gioco. 33′ Giallo per Baselli per fallo a centrocampo derivato dalla rabbia del gol subito. 31′ Prova a reagire il Torino ma si mette male, il Torino non ha affatto demeritato fino ad adesso. 30′ Jimenes gol bellissimo con un guizzo è riuscito ad anticipare tutti su cross basso di Traorè. 28′ Altro tiro da fuori ...

LIVE Wolverhampton-Torino 0-0 - Europa League in Diretta : miracolo di Sirigu su Traorè lanciato a rete : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23′ Sirigu, Traorè in contropiede va dritto in porta e spara a botta sicura ma il portiere granata sventa tutto. 22′ Il Toro assedia l’aria di rigore dei Wolves. 20′ Torino in questo momento padrone del campo. 18′ Su una punizione per il Torino un batti e ribatti porta la palla fuori area con Rincon al tiro che va vicino alla rete! 16′ Zaza un ...

LIVE Wolverhampton-Torino - Europa League in Diretta : i granata per il ribaltone in Inghilterra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le probabili formazioni di Wolverhampton-Torino – La presentazione di Wolverhampton-Torino Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Wolverhampton-Torino, ritorno dei play-off di Europa League 2019-2020. La squadra di Walter Mazzarri ripartirà dal 3-2 subito la scorsa settimana all’Olimpico, con la formazione inglese che si è imposta con merito ed è ora chiaramente la ...

