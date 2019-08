Di Boldrini ce n' è una sola?

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 29 agosto 2019) Ora anche Dacia Maraini - che fa pure rima con la ex presidente della Camera, Laura- si sveglia, come se fosse ancora nel ’68, e se la prende con Miss Italia. Allora il Codacons, che veicola – anche grazie alla bellezza e a Miss Italia - un importantissimo strumento di difesa delle donne, lo sportello anti-stalking (che in questi anni ha aiutato centinaia di donne a salvarsi dalla bruta violenza dei maschi), si dichiara colpevole.Colpevole di affermare che la bellezza non coincide con la mercificazione, colpevole di ribadire che sfilare in costume da bagno con un numero aiuta solo a capire una cosa fondamentale: che la bellezza va rispettata e che le ragazze di Miss Italia vanno rispettate, che devono farlo tutti e anche Dacia Maraini.Anche lei dovrebbe piuttosto salire su quel palco e, come fa il Codacons a ogni selezione regionale, ascoltare le terribili ...

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #LeU tumulata nelle urne, crioconservata in Parlamento, tenta di risorgere per una poltr… - Adnkronos : #Boldrini a #Salvini: 'Chiudi Facebook e fatti una passeggiata' - Alessia60216960 : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ #LeU tumulata nelle urne, crioconservata in Parlamento, tenta di risorgere per una poltroncina gi… -