Conte bis alla prova dei numeri | come M5S-Pd raggiungono quota 170

Governo - nasce Conte-bis : «Sarà coraggioso». Il programma - priorità a valori e Ue : Sergio Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte dopo due giri di consultazioni e 50 minuti di colloquio al Quirinale. E il premier al tempo stesso dimissionario e incaricato accetta con...

Lo spread dà più spazi di manovra - Bruxelles si coccola il Conte-Bis e Lagarde apre alla revisione delle regole : Se dovesse nascere, il nuovo Governo avrà davanti a sé una strada tutta in discesa. Il festeggiamento prolungato della borsa ma soprattutto il calo dello spread aprono nuovi spazi fiscali per la legge di bilancio che il Conte Bis su cui il Conte Bis sarà subito chiamato a lavorare. E da Bruxelles arriva anche la benedizione all’alleanza tra M5S e Partito Democratico, con la garanzia che ci sarà tutta la ...

Conte bis : Salvini chiama la piazza e annuncia che non parteciperà alle consultazioni : Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dimissionario, ha accettato con riserva l'incarico conferitogli dal presidente della Repubblica Mattarella di formare un nuovo Governo e ha iniziato le consultazioni. L'ormai ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini però ha dichiarato che non intende prendervi parte e ha annunciato via social una giornata di manifestazione nazionale. La data scelta è sabato 19 ottobre. Il nuovo governo Conte Il Segretario ...

Conte bis - su Rousseau verranno votati i punti del programma del nuovo governo Pd 5Stelle : Le consultazioni sulla piattaforma Rousseau potrebbero avvenire già lunedì mattina. Gli iscritti saranno consultati sui punti del programma del nuovo governo, non sui nomi della squadra dei ministri. "Il quesito su Rousseau verrà formulato in queste ore, e sarà neutro", ha detto il senatore Nicola Morra.Continua a leggere

Dall'Ue alla Nato - il Conte-bis ridisegna la posizione italiana : Nessun atteggiamento di rottura. Al contrario: il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, nella sua prima dichiarazione, usa toni più che soft nei confronti di quelli che spesso, negli ultimi 14 mesi, sono stati l'oggetto degli strali della vecchia maggioranza. Vale per quello che Conte ha detto, vale anche per cosa è stato detto con minor enfasi. Nel primo caso, l'accento sull'Unione Europea. Nel secondo, la Cina. A ben ...

Governo Conte bis : “esecutivo di novità - subito al lavoro sui ministri” : Governo Conte bis: “esecutivo di novità, subito al lavoro sui ministri” Governo Conte bis – Giuseppe Conte, una volta ricevuto l’incarico – accettato con riserva – dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha spiegato il senso dell’esecutivo che intende costruire. Quasi certamente il Conte-bis nascerà intorno al sostegno parlamentare di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi e ...

Governo - ecco i nomi dei ministri del Conte Bis : Il Governo Conte Bis è realtà. Partito Democratico e Movimento 5 stelle hanno trovato l’accordo al termine del giro di consultazioni e ora sono a lavoro per la squadra di Governo. Ed è partito subito il toto-ministri. Per i grillini Luigi Di Maio dovrebbe essere il vero faro e la vera guida dell’esecutivo e molto probabilmente verrà destinato al Ministero della Difesa, dove andrebbe a rimpiazzare Elisabetta Trenta. Probabili che siano ...

Pensioni ultima ora : governo Conte bis - altri esodati a rischio : Pensioni ultima ora: governo Conte bis, altri esodati a rischio Pensioni ultima ora: la nascita di un nuovo esecutivo rischia di produrre conseguenze in campo previdenziale. Dopo l’introduzione di Quota 100 (pensione anticipata per chi ha 62 anni di età e 38 anni di contributi versati) ad opera del governo Conte e della maggioranza composta da Movimento 5 Stelle e Lega, le cose potrebbero cambiare già nei prossimi anni. Pensioni ...

Totonomi ministri Conte bis/ Governo Pd-M5s : Di Maio vicepremier o fuori esecutivo? : Totonomi ministri del Conte-bis, Governo Pd-M5s: nodo Di Maio e vicepremier. Un anti-Salvini agli Interni, Spadafora Sottosegretario e Martina al Miur

Il Conte bis cambi paradigma su scuola e istruzione pubblica : Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha già espresso in più occasioni pubbliche la posizione del nostro sindacato sulla crisi di governo e sulla necessità di dare all’Italia quella stabilità politica che è necessaria per far ripartire il sistema economico e industriale, in modo che la crisi non venga pagata dalle lavoratrici e dai lavoratori.In particolare, Landini ha più volte ...

Salvini chiama la piazza contro il Conte bis : “Manifestazione nazionale il 19 ottobre” : Pontida il 14-15 settembre, i gazebo il 21 e 22 settembre, ma soprattutto una mobilitazione nazionale il 19 ottobre. Matteo Salvini, nella consueta diretta su Facebook, organizza la road map del dissenso al Conte bis, chiamando a raccolta i militanti della Lega. “Segnatevelo, sarà la giornata dell’orgoglio” dice. L'articolo Salvini chiama la piazza contro il Conte bis: “Manifestazione nazionale il 19 ottobre” proviene da ...