Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – Si è concluso intorno poco prima delle 23,30 di ieri l’intervento dele Speleologicono per recuperare un ragazzo rimasto ferito dopo essereto lungo unanelle campagne tra Cefalù e Lascari (Palermo). Alle operazioni hanno collaborato anche i carabinieri, il 118 e la Protezione civile comunale di Lascari. L’allarme è scattato intorno alle 21. Vittima dell’incidente A.M., 21 anni, palermitano, che durante un’escursione con alcuni amici in una zona panoramica di contrada Poggio Maria si è avvicinato troppo al bordo dellae, a causa del buio, èto per oltre 200 metri procurandosi contusioni ed escoriazioni. Sono stati i genitori ad avvisare i carabinieri che, a loro volta, hanno chiesto l’intervento dele Speleologicono. Sul posto sono ...

Luca80093108 : RT @Adnkronos: Sicilia: escursionista scivola in una scarpata, recuperato dal Soccorso alpino - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Sicilia: escursionista scivola in una scarpata, recuperato dal Soccorso alpino - novasocialnews : 07:17 | Palermo, escursionista 22enne finisce in un dirupo: salvato #novasocialnews #news #allnews24 #nonstopnews… -