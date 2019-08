Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Proseguono ale indagini sulladi Massimo Sebastiani e di Elisa Pomarelli, ladi amici – lui 45 anni, lei 28 – di cui si è persa traccia da tre giorni nella zona di Carpaneto. La Procura della repubblica dihauncon l’ipotesi di reato didi, ma al momento non vi sono iscritti nel registro degli indagati. Nel pomeriggio il sostituto procuratore Ornella Chicca farà un sopralluogo nella zona delle ricerche, compresa l’abitazione del tornitore 45enne, che è stata posta sotto. L'articolounperdiproviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Piacenza, coppia scomparsa: aperto un fascicolo per sequestro di persona - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Piacenza, coppia scomparsa: aperto un fascicolo per sequestro di persona - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Piacenza, coppia scomparsa: aperto un fascicolo per sequestro di persona -