Maltempo in Sardegna | in poche ore 14mila fulmini | “È record”

Maltempo Sardegna - in poche ore la pioggia di un mese : fulmine su un aereo a Cagliari [LIVE] : Venticinque millimetri di pioggia in media nel corso della mattinata nel sud Sardegna, più della metà di quanta ne cade in mese. Il dato arriva dalla Protezione civile regionale, che sta monitorando l’evoluzione del Maltempo nella parte meridionale dell’Isola. Guardando le statistiche dell’Arpas relative al 2011, in un anno sulla costa sud-orientale della Sardegna cadono mediamente 400 millimetri di pioggia, si arriva a 600 ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : il Maltempo insiste in Sardegna e si estende in Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un fine agosto al sapore d’autunno quello che sta interessando la nostra Penisola. Una violenta perturbazione si sta spostando da Ovest a Est e dopo il maltempo che ha colpito la Spagna adesso le piogge arrivano in Italia dove sono previsti violenti temporali in Sardegna e al Nord/Ovest nonostante il caldo. La protezione civile ha emesso un nuovo avviso di Allerta Meteo. Un’area di bassa pressione in avanzamento ...

Maltempo - violenti temporali in Sardegna e al Nord/Ovest : prove generali d’autunno - ma fa ancora molto caldo : prove generali d’autunno su mezz’Italia in cui oggi imperversa il Maltempo: è arrivata la perturbazione che nei giorni scorsi ha flagellato la Spagna con grandinate e tornado, e da stamattina forti temporali stanno colpendo la Sardegna dove è una giornata tipicamente autunnale. Piove e fa freddo con temperature intorno ai +20°C in pieno giorno su coste e pianure, e dalla mezzanotte sono caduti ben 67mm di pioggia a Genna Silana, 54mm ...

Allerta Meteo Sardegna : Maltempo e nubifragi fino a domani sera : Prosegue l’Allerta Meteo in Sardegna interessata nella mattinata di oggi da violenti nubifragi soprattutto nella parte sud occidentale. La protezione civile ha emesso un avviso che estende l’Allerta fino alla mezzanotte di domani. Si prevede che l’isola continuerà ad essere interessata da precipitazioni diffuse. Sul settore orientale, nella prima parte della giornata saranno probabili precipitazioni moderate diffuse, anche a ...

Maltempo Sardegna : solo oggi 14 mila fulmini hanno colpito la regione - primato europeo : “Quasi 14 mila fulmini, uno dietro l’altro, si sono abbattuti da questa mattina sulla Sardegna“. Lo annuncia l’esperto Dario Secci, meteorologo della rete “Sardegna Clima“, che sta monitorando l’ondata di Maltempo che sta investendo la parte meridionale dell’Isola. A osservare le mappe che oggi registrano l’attività elettrica sul Continente, la Sardegna in questo momento è la zona più attiva ...

Allerta Meteo : rischio di grave Maltempo in Sardegna con possibili fenomeni violenti e danni [DETTAGLI E MAPPE] : Un vortice instabile molto insidioso ha già nelle grinfie la Sardegna. Il nucleo vorticoso di matrice atlantica e proveniente dalla Spagna si è già portato con il minimo depressionario a Ovest dell’isola e, da lì, sta generando intensi nuclei temporaleschi in azione su molti settori occidentali sardi. Attenzione, perché si tratta di una struttura depressionaria di significativo spessore e agente in uno stato termico nei bassi strati ...

Allerta Meteo Sardegna : Maltempo e temporali fino a domani : Dopo settimane di Allerta incendi oggi scatta in Sardegna un nuovo bollettino Meteo, ma stavolta a fare paura non e’ il fuoco ma la pioggia e i forti temporali di fine estate. La protezione civile ha, infatti, emanato un avviso con codice giallo sino alle 14 di venerdi’ 23 per rischio idrogeologico (criticita’ ordinaria) sulla Sardegna nord orientale, in particolare nel Logudoro e Gallura. Secondo il servizio Meteo ...

Maltempo : alla Sardegna oltre 10milioni dai fondi Ue : Arrivano oltre 10 milioni di euro alla Sardegna per il ristoro dei danni provocati dal Maltempo nei mesi di ottobre e novembre 2018. Si tratta di una parte delle risorse del Fondo di solidarieta’ (Fsue) istituito dalla Commissione europea a favore dell’Italia a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza decisa dal governo nazionale e suddiviso tra le varie Regioni colpite. All’Isola, che ha subito danni per oltre 256 ...