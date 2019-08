Il gommone da campeggio che non teme nessuna escursione

Fonte : wired

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Uncharted Supply Company ha ideato una sorta di minigonfiabile che spicca per leggerezza, facilità e rapidità d’uso durante le escursioni sui corsi d’acqua. Indicato per campeggiatori – e come soluzione efficace di primo soccorso per specifiche emergenze – Rapid Raft misura 39 x 10 centimetri quando è chiuso, ma una volta dispiegata e gonfiata diventa lungo 1,8 metri e largo 80 centimetri per un peso di 1,3 chilogrammi e una capacità di carico massima di 180 chilogrammi che non ne compromette la stabilità. Concepita dal fondatore della compagnia, Christian Schauf, come l’ultimo degli accessori utili per evitare brutte sorprese in caso di pericolo (Uncharted Supply è specializzata nella produzione di oggetti per l’aiuto di persone in situazioni di rischio, e ha debuttato sul mercato con un kit di sopravvivenza per 72 ore), Rapid Raft ha raccolto più di 40mila euro in ...