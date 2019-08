Chi decide i tempi della crisi di governo? Casaleggio o Mattarella?

Governo : Locatelli - ‘Palazzo Chigi a Di Maio? Per Lega decide Salvini’ : Palermo, 26 ago. (Adnkronos) - "Noi diamo massima fiducia a Salvini, che in queste ore sta ragionando per il bene del Paese. Le proposte che farà verranno appoggiate in maniera compatta da tutta la Lega che, a differenza di altre forze politiche, ha una sola voce". Così il ministro della Famiglia, A

Governo : Locatelli - ‘Palazzo Chigi a Di Maio? Per Lega decide Salvini’ : Palermo, 26 ago. (Adnkronos) – “Noi diamo massima fiducia a Salvini, che in queste ore sta ragionando per il bene del Paese. Le proposte che farà verranno appoggiate in maniera compatta da tutta la Lega che, a differenza di altre forze politiche, ha una sola voce”. Così il ministro della Famiglia, Alessandra Locatelli, a margine della sua tappa palermitana della tre giorni nell’Isola, risponde ai cronisti che le ...

Scopre di avere poChi giorni di vita per una terribile malattia e decide di spendere tutti i suoi risparmi in viaggi e feste - poi guarisce miracolosamente ma ora è sommersa dai debiti : Una donna, Suzie Gorogan, ha raccontato a una tv inglese la sua incredibile storia. Alla donna le era stato diagnosticato un cancro al seno in uno stato molto avanzato. I medici le avevano detto che, purtroppo, aveva pochissimi mesi di vita. La donna ha radunato la sua famiglia e ha deciso di vivere gli ultimi suoi giorni di vita divertendosi, viaggiando, partecipando e organizzando feste. La famiglia Gorogan ha speso fino all’ultimo ...

Pagelle e Highlights 1^ giornata Serie A : Parma-Juve 0-1 - decide Chiellini. Insigne fa volare il Napoli : Pagelle 1 giornata- Tutto pronto per la prima giornata di Serie A. Si partirà con Parma-Juventus, calcio d’inizio ore 18:00. Bianconeri in campo con il 4-3-3. In panchina non ci sarà Sarri, il quale dovrà stare a riposo per due settimane a causa della polmonite. L’ex Chelsea salterà il match d’esordio contro il Parma e […] L'articolo Pagelle e Highlights 1^ giornata Serie A: Parma-Juve 0-1, decide Chiellini. Insigne fa volare il ...

Calciomercato 22 agosto : Inter-Icardi - oggi si decide. Juventus - riecco Chiesa. Roma-Rugani - è fatta. Fiorentina su Berardi : Calciomercato 22 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 22 agosto. INTER– oggi si deciderà il futuro di Icardi. L’attaccante preme per vestire la maglia della Juventus o per restare all’Inter. Tutto dipenderà dalla possibilità dei bianconeri di fiondarsi con forte decisione sul giocatore e dalle intenzioni del diretto interessato. No secco al Napoli: […] L'articolo Calciomercato 22 agosto: Inter-Icardi, oggi si ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Fiorentina-Napoli 3-4. Esordio di fuoco al FranChi - Insigne decide una partita pazzesca : Primi novanta minuti ad alto tasso di emozioni per Fiorentina e Napoli al Franchi. A vincere è la formazione allenata da Carlo Ancelotti, che riesce a spuntarla per 3-4 cominciando col ribaltare l’1-0 nel finale del primo tempo e finendo con il ritrovare due volte ulteriori il vantaggio perduto. Il primo gol viola è di Pulgar, cui seguono quelli di Milenkovic e Boateng, ma per i partenopei sono decisivi i due di Insigne e quelli di Mertens ...

Buona la prima per la Juventus : Chiellini decide la sfida contro un buon Parma - la VAR subito protagonista : La Juventus porta a casa la prima vittoria stagionale: Chiellini decide la partita contro il Parma al Tardini E’ ufficialmente iniziato il campionato di Serie A: ad aprire le danze sono stati i campioni in carica della Juventus, che hanno affrontato il Parma al Tardini. Senza Maurizio Sarri a guidare la squadra in panchina a causa delle sue condizioni fisiche, i bianconeri sono riusciti a disputare comunque una solida partita, ...

In classe ci sono troppi spiriti maligni - preside decide di far Chiudere la scuola per la presenza di fantasmi : E’ successo in Kenya dove un preside ha deciso di chiudere per due settimane la scuola per la presenza di troppi spiriti maligni. La scuola si trova a Ganda, un piccolo borgo che si affaccia sulla splendida costa keniana. Il presidente che ha deciso di chiudere la scuola per presenze inquietanti si chiama Harrison Chai e ha riferito che i suoi alunni da mesi si lamentavano di vedere spiriti maligni che “li ricorrevano nei corridoi ...

Vuelta a España 2019 : le tappe Chiave del percorso. Salite a ripetizione e due cronometro : ecco dove si deciderà la corsa : L’inizio della Vuelta a España 2019 è ormai imminente. Il percorso, seppur privo di veri e proprio tapponi over 200 km, offre molti spunti ed è ricco, come sovente capita nella corsa spagnola, di Salite arcigne. Non solo le ascese, però, saranno decisive nella 74esima edizione del grande giro spagnolo. Anche le due crono, una a squadre e l’altra individuale, infatti, reciteranno un ruolo importante. Di seguito andiamo a scoprire ...

Mauro Icardi vuole la Juventus - ma il Napoli rilancia e Chiede al giocatore di decidersi : Alla fine della sessione estiva di mercato mancano poco meno di quindici giorni e il caso Icardi in casa Inter sembra arrivato al termine: questione di intrecci di mercato e destino. L'argentino è da tempo fuori dai progetti del neo tecnico Antonio Conte e desidera vestire un'unica maglia, quella bianconera della Juventus. L'ex capitano dell'Inter ha le idee chiare sul suo futuro e d'accordo con la moglie Wanda Nara ha intenzione di mantenere la ...

RocChi : «Var preziosa ma deve decidere l’arbitro» : «L’avessi avuta ai miei tempi, quante notti insonni avrei evitato. Un arbitro, quando sbaglia, ci sta male. Ma è il modo migliore per crescere». Così Gianluca Rocchi, arbitro internazionale dal 2010, parla del Var in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. «È una ciambella di salvataggio, un modo per evitare di farsi male. Uno […] L'articolo Rocchi: «Var preziosa ma deve decidere l’arbitro» è stato realizzato da Calcio ...

RocChi : «Viva il Var ma è un supporto - l’arbitro deve rimanere centrale - deve decidere» : Ultimo anno Intervista della Gazzetta all’arbitro Rocchi al suo ultimo anno. Parla molto del Var che nell’intervista coniugano al femminile. «L’avessi avuta ai miei tempi, quante notti insonni avrei evitato. Un arbitro, quando sbaglia, ci sta male. Ma è il modo migliore per crescere. È una ciambella di salvataggio, un modo per evitare di farsi male. Uno strumento, però, che va gestito nel modo giusto». «La Var è un supporto ...