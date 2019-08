Amici Giulia Pauselli | sfogo nella notte | “Fatevi esame di coscienza | deve finire”

Amici Vip : Andrea Damante conduttore del daytime - Giuliano Peparini in giuria (RUMORS) : Cosa lega Andrea Damante ad Amici di Maria De Filippi? Stando alla notizia che è stata data ieri durante una trasmissione in onda su Radio 105, il bel siciliano sarebbe stato scelto per condurre la striscia quotidiana della versione Vip del talent show. A confermare l'imminente debutto del dj davanti alle telecamere del nuovo programma di Canale 5 potrebbe essere il "segui" che Michelle Hunziker (presentatrice delle puntate serali) gli ha messo ...

Amici Giulia a Marcello - nuove confessioni su storia d’amore : “È lì che arriveremo” : Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, una bellissima storia d’amore ad Amici Amici di Maria De Filippi ha permesso a Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli d’innamorarsi, anche se la loro storia d’amore nasce ufficialmente fuori dagli studi, come Giulia ha raccontato un po’ di tempo fa ai fan, e siamo davvero felici che tutto continui ad […] L'articolo Amici Giulia a Marcello, nuove confessioni su storia ...

Amici - Giulia Pauselli finisce in lacrime su Instagram : Marcello racconta tutto : Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta in vacanza Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono andati in vacanza a Formentera assieme ad altri ballerini di Amici di Maria De Filippi, e nonostante le polemiche esplose a causa di una foto che non è piaciuta ai soliti odiatori del Web non si può dire che entrambi non si […] L'articolo Amici, Giulia Pauselli finisce in lacrime su Instagram: Marcello racconta tutto proviene da Gossip e Tv.

Amici - il nudo integrale di Giulia Pauselli scatena l'orrore : la sua furibonda reazione : La bellissima ballerina Giulia Pauselli, ex concorrente del talent Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 è vittima dell'odio degli haters. La 28enne si trova in vacanza a Formentera con il fidanzato, anch'esso ex concorrente del talent, Marcello Sacchetta. Com'è noto nell'isola esistono dell

Giulia De Lellis e Andrea Iannone - gli Amici : 'Intesa perfetta e voglia di stare insieme' : La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone procede a gonfie vele: a poco più di un mese dal primo incontro al Mugello, i due sembra abbiano già trovato un'Intesa perfetta. A confermare che tra l'influencer e il pilota c'è un sentimento vero, sono stati alcuni loro amici sulle pagine del nuovo numero di "Gente": si dice che l'abruzzese si trovi talmente a suo agio con la fidanzata, da superare la sua timidezza e diventare ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone : ecco cosa dicono gli Amici : cosa dicono gli amici della love story tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I due sono diventati nel giro di due mesi inseparabili e fanno sul serio. Sono infatti già avvenute le prime presentazioni in famiglia e sia Giulia sia […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Iannone: ecco cosa dicono gli amici proviene da Gossip e Tv.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole insieme? La ragazza smentisce : "Solo una grande Amicizia" : Nelle ultime ore si è tornato molto a parlare della vita sentimentale di Francesco Sole, che in alcuni video da lui pubblicati su Instagram sembrerebbe essere in compagnia di una ragazza speciale. Si tratta di Giulia Cavaglià, e i pettegolezzi non hanno tardato ad arrivare. I gossip infatti si sono stati immediatamente scatenati, soprattutto da parte dei fan dei due ragazzi, che hanno iniziato a fantasticare su di una loro possibile storia ...

Gli Amici di Giulia Salemi rispondono a Monte : "Lei ne è certa - Francesco l'ha tradita" : Ancora scintille tra Francesco Monte e Giulia Salemi dopo che la storia tra i due, nata tra le mura del Grande Fratello, si sia interrotta qualche settimana fa, appena prima che Francesco partisse per Ibiza e Formentera con la sua nuova fiamma.E se soltanto pochi giorni fa Monte dichiarava online che non accetterebbe mai un tradimento da parte della sua compagna, così come lui per primo non tradirebbe mai perché è una cosa che non concepisce, ...

Amici - Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta : "In pochi lo sanno...". Com'è nato il loro amore dalla De Filippi : "In pochi lo sanno". Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono stati entrambi ballerini protagonisti di Amici e alla corte di Maria De Filippi, esattamente 6 anni fa, è nata la loro storia. Molto riservati, hanno stupito tutti condividendo su Facebook un messaggio dolcissimo. Di più, una dichiarazio