Sondaggi | istituto Gpf | per 2 persone su 3 Conte dovrebbe essere il leader dei 5 stelle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) Duesu tre vorrebbero Giuseppedel Movimento Cinque. E’ il risultato di uno dell’Gpf uscito nelle ore in cui la trattativa tra M5s e Pd per un nuovo governo guidato dal presidente del Consiglio uscente, nella quale però a parlare per il Movimento è Luigi Di Maio, il capo politico. Il 67,4 per cento degli intervistati di Gpf tra il 24 e il 26 agosto risponde invece che èchefare da guida del M5s. Solo il 14,3 risponde Di Maio e poco dietro c’è Alessandro Di Battista il 13,9. Il presidente di Gpf Roberto Baldassari spiega che quella del premier uscente è un’opzione più che credibile nel dualismo Di Maio-Di Battista che “si mangiano consensi l’un l’altro, in una lotta ‘fratricida’”. Gli altri due quesiti sono più generali. Nel primo si chiedeva se per governare è meglio un politico di ...

