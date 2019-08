Senza un sì a Conte inutile vedersi

Governo - M5S : "Pd ancora confusoSenza sì a Conte no altri incontri" : "In una fase cosi delicata per il Paese non c’è tempo da perdere. Noi stiamo lavorando intensamente per dare risposte immediate ai cittadini. E dobbiamo sbrigarci perché il tempo stringe. Nel partito democratico, però, hanno ancora le idee confuse". Lo comunica il Movimento 5 stelle in una nota ufficiale. Segui su affaritaliani.it

Giuseppe Conte sarà al vertice tra M5s e Pd. Senza vergogna : la sua offerta oscena per restare premier : Ci sarà anche Giuseppe Conte al vertice tra Pd e M5s in programma alle 21 a Palazzo Chigi. Il premier siederà accanto a Luigi Di Maio, leader politico del Movimento, e tratterà in prima persona con la delegazione dem "lanciata" dal segretario Nicola Zingaretti. Avanti veloce verso l'inciucio, dunque

Pd - Marcucci : «Senza veti si va avanti» Zingaretti ribadisce : «Ma Conte no» : Il presidente dei senatori Pd Marcucci: «Siamo convinti che, senza ultimatum e senza veti, riusciremo a dare un governo al Paese».

La Lega tiene aperta la porta a una pace con M5S - ma "Senza Conte" : In politica mai dire mai, nonostante le cose dette e lo strappo. Per questo la Lega non chiude definitivamente la porta a un ritorno di fiamma con il Movimento 5 stelle. Lo dice esplicitamente, sulle colonne del Mattino, il ministro dell’Agricoltura uscente, Gian Marco Centinaio. Con un caveat: non c’è più spazio per Giuseppe Conte, il fustigatore di Matteo Salvini in Senato.“Contatti tra alcuni nostri esponenti e ...

Centinaio : troppi ‘no’ ammalano Paese - porte aperte a 5S ma Senza Conte : Roma – “Contatti tra alcuni nostri esponenti e quelli del Movimento 5 Stelle sono ancora in corso. Noi, anche in questi giorni, una porticina l’abbiamo tenuta aperta. Ovviamente deve esserci un passo indietro del presidente del Consiglio”. Cosi’ il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio intervistato dal quotidiano ‘Il Mattino’. “Siamo disponibili ...

Renzi : "Nuovo governo - ma Senza di me" | Zingaretti : "No a un Conte bis" : Favorevolissimo a una intesa con M5s è Matteo Renzi. Mercoledì la Direzione deciderà la linea del partito in vista delle consultazioni al Quirinale

Crisi - la diretta. Conte si è dimesso. Attacco a Salvini : «È Senza coraggio». Consultazioni da domani alle 16 : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Conte si è dimesso al Quirinale. «Ritiro sfiducia? Salvini Senza coraggio - mi assumo io la responsabilità». Consultazioni da domani alle 16 : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Crisi di governo - diretta. Conte al Colle per le dimissioni : «Ritiro sfiducia? Salvini Senza coraggio - mi assumo io la responsabilità» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

