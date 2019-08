?M5S-Pd | 4 ore di vertice Nuovo incontro alle 11 Ma Di Maio | «Se non dicono sì a Conte

Governo - tra M5S e Pd non bastano 4 ore di vertice. ?«Conte-bis - strada ancora in salita». Nuovo vertice alle ore 11 : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

Governo - contatti Di Maio-Zingaretti : incontro in serata. Ore decisive - vertice M5S a Roma : Trattativa M5S-Pd, mentre è in corso il vertice M5S a Roma arrivano segnali nei confronti del Pd. Luigi Di Maio, che si trova con lì con lo stato maggiore del Movimento, si sta sentendo...

Governo - lo Stato maggiore del M5S riunito in una abitazione privata a Roma con Di Maio e Casaleggio : Lo Stato maggiore del Movimento 5 stelle è riunito in una abitazione privata del centro di Roma. Sono ore decisive per l’eventuale formazione del Governo giallorosso e i vertici M5s hanno deciso di riunire i vertici per decidere le prossime mosse ed elaborare una strategia che sia il più possibile condivisa. Non c’è Beppe Grillo, ma sono presenti il capo politico Luigi Di Maio e il figlio del cofondatore del Movimento Davide ...

L'ambiente sia chiave e cuore dell’accordo M5S/Pd : Un governo tra 5 Stelle e Pd può nascere solo da un accordo che si basi su quanto hanno in comune le due forze politiche e soprattutto i due elettorati. Così come nel governo 5 Stelle e Lega il terreno di coesione era la cultura antisistema e il populismo, l’accordo “giallorosso” può basarsi solo sulla condivisione del paradigma ambientalista, di una strategia verde che tocca le ...

Fonti dem : M5S propone monocolore Pd guidato da Conte premier. Il Movimento smentisce : Grillo e Di Maio rilanciano il premier dimissionario. Fico non raccoglie le voci sul suo futuro e fa sapere che continuerà nell’incarico che ricopre da un anno

Fonti dem : «M5S propone un governo “quasi” monocolore Pd guidato da Conte» : Grillo e Di Maio rilanciano Conte premier. Fico non raccoglie le voci sul suo futuro e fa sapere che continuerà nell’incarico che ricopre da un anno

Gentiloni : "Avviso ai naviganti - guardate il sondaggio : il 73% degli elettori Pd è favorevole al patto con M5S" : Dopo aver chiuso il dialogo con la Lega, Conte sottolinea che ora "sono i leader delle forze politiche a dover cercare un'intesa"

Sondaggio Winpoll-Sole 24 Ore - Lega di Matteo Salvini crolla al 33 - 7 per cento. Crescono M5S e Pd : La crisi di governo sta facendo malissimo a Matteo Salvini. Secondo un Sondaggio Winpoll-Sole 24 Ore pubblicato sul quotidiano economico la Lega è passata dal 38,9 per cento del 30 luglio al 33,7 perdendo così più di cinque punti. Mentre il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e il Pd di Nicola Zinga

Parte del M5S vorrebbe Fico premier. Il Pd sarebbe favorevole : Resta bloccata sul nome del premier la trattativa tra M5s e Pd. Una Parte dei parlamentari pentastellati vedrebbe con favore la premiership di Roberto Fico, attuale Presidente M5s della Camera. Questa ipotesi, ove accolta da Di Maio, sarebbe accettata dal Pd, che invece non gradisce l'attuale irrigidimento sul nome di Giuseppe Conte. Serve discontinuita', ripetono al Nazareno. Intanto Andrea Marcucci, presidente dei deputati Pd, ...