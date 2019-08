Impantanati su Di Maio

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Alle undici di sera rischia ancora di saltare tutto. Il problema è Di. È durissimo lo scambio con Nicola Zingaretti, in una telefonata che dura quasi un’ora. Voce agitata, il vicepremier dell’era gialloverde, quasi urla: “Non potete umiliarmi, io non posso rinunciare a stare nel Governo come vicepremier”. Zingaretti, pazienza al limite: “Parli tu di umiliazione? Io stavo venendo a palazzo Chigi e hai fatto saltare l’incontro con un comunicato?”. Il punto è che, una volta rinunciato al Viminale, si è manifestato qualche problema alla Difesa, l’altro dicastero chiesto da Di, con malumori che sono arrivati fino al Quirinale alla semplice ipotesi. La telefonata notturna è un match: “Io – dice il capo dei Cinque stelle - al ruolo di vicepremier non rinuncio”. Per ...

