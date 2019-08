Il sindacato degli youtuber è pronto al braccio di ferro con Google

Fonte : wired

(Di martedì 27 agosto 2019) (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images) Anche il lavoro digitale ha le sue regole e le sue unioni sindacali. Così, ilpotrebbe presto sedersi al tavolo conin Germania per contrattare maggiori garanzie e norme più trasparenti sulle inserzioni pubblicitarie nei video caricati sulla piattaforma e la remunerazione dei creatori di contenuti. Lo si legge in un post pubblicato su Facebook da Jörg Sprave, leader dis Union, l’associazione nata nel 2018 per riunire e difendere i diritti e gli interessi dei produttori di video su Youtube. Dopo aver portato i suoi iscritti a circa 15mila, lo scorso luglio il gruppo si è unito alla Ig Metall, ilmetalmeccanico tedesco e tra le più importanti sigle sindacali d’Europa, per un progetto congiunto dal nome di FairTube, che conta oggi oltre 23mila iscritti. Insieme, i videomaker e lavoratori ...

miuni65 : RT @AnpiBrescia: #Bilbao. È morto a 100 anni José Moreno, 'l'ultimo gudari', uno degli ultimi combattenti baschi che difesero la Repubblica… - Fabrizio_Baggi : RT @AnpiBrescia: #Bilbao. È morto a 100 anni José Moreno, 'l'ultimo gudari', uno degli ultimi combattenti baschi che difesero la Repubblica… - fefebaraonda : RT @AnpiBrescia: #Bilbao. È morto a 100 anni José Moreno, 'l'ultimo gudari', uno degli ultimi combattenti baschi che difesero la Repubblica… -