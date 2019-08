Governo Pd-Cinquestelle | il totonomi di La7 | Di Maio fuori | Minniti al posto di Salvini

Governo - il Pd gioca la carta Fico premier per stanare i cinquestelle : Dopo le capriole e le ambiguità di Luigi Di Maio, è toccato a Giuseppe Conte scrivere dal G7 di Biarritz la parola fine: «La stagione con Salvini è chiusa, non si...

Zingaretti dice no a Renzi e chiude la porta a un Governo di scopo con i Cinquestelle : Per la crisi seguiamo la saggia e autorevole guida del capo dello Stato, con "franchezza" diciamo no alla nascita di un governo Pd-M5s, prepariamoci con "coraggio e passione alla battaglia politica". È questo il senso del messaggio ai dem del segretario Nicola Zingaretti che traccia la rotta del partito anche per rispondere all'offensiva Renziana sul Corsera. Il leader dei democratici lo fa con un lungo e ragionato post sul suo blog ospitato ...

Cosa pensa Matteo Salvini dell'ipotesi di un Governo di scopo Pd-Cinquestelle : Mentre s'avanza un “lodo Grasso” per uscire dall'Aula e non votare la sfiducia a Conte, con Grillo che si schiera decisamente contro le elezioni, Renzi che propone un governo istituzionale e “di scopo” per il taglio dei parlamentari e poi andare al referendum, ma il segretario del Pd Zingaretti insiste invece sul voto subito, e nel mentre si intrecciano telefonate e assi inedite nello schieramento politico e parlamentare, come scrive il ...

Tav - i malumori tra i Cinquestelle. Lombardi : “Dobbiamo decidere se fare stampella Lega - se siamo ancora utili al Governo” : “Dobbiamo decidere se rinunciare a fare la stampella della Lega” e “domandiamoci se siamo ancora utili al governo“. La questione Tav lascia strascichi all’interno del Movimento 5 stelle: nonostante Luigi Di Maio abbia immediatamente ribadito la contrarietà delM5s alla Torino-Lione, l’apertura del premier Giuseppe Conte alla realizzazione dell’opera non è stata digerita. Questa mattina Nicola Morra ...