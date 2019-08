Nicholas Hoult | chi è il giovane Tolkien

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 26 agosto 2019): sono passati 17 anni da quando ha catturato l’attenzione con il suo taglio di capelli a scodella in About a boy di Chris e Paul Weitz. E ancora oggi la domanda che gli viene fatta più di frequente è: che tipo era Hugh Grant? Risposta: «Un ottimo esempio di come ci si comporta, sul set e nelle vita: per come rispetta l’etica del lavoro e per come interagisce con le persone». Manca poco (il 26 settembre) all’uscita didi Dome Karukoski in cuiinterpreta la vita dell’autore di Il signore degli anelli e Lo Hobbit. Il film si concentra sugli anni difficili della giovinezza, dalla vita in orfanotrofio ai terrificanti scenari della Battaglia della Somme, durante la Prima guerra mondiale. È ancora in sala con Edison - l'uomo che illuminò il mondo di Alfonso Gomez-Rejon, il film che racconta la ...

shirIeypoppy : Non ci siamo mai parlate e secondo me ci seguiamo da poco, ma intuisco che amiamo entrambe Nicholas Hoult - bvrryvllen : @Cla_from_mars stasera opto per Nicholas Hoult che è super underrated ?? - AistItalia : #TolkienMovie In questa intervista, i due protagonisti del biopic 'Tolkien' ci parlano di loro stessi e del loro ra… -