Nei comuni terremotati del Centro Italia la ricostruzione non arriva al 5%

Spazzini cercasi - già più di 1.500 candidati : assunzioni Nei comuni - c'è ancora tempo : Bando per la selezione di Spazzini (o netturbini, o operatori ecologici): chi può partecipare e quanto si guadagna

Prorogato al 18 settembre l’avviso per l’attivazione di 700 punti di accesso wifi Nei comuni umbri : È stato Prorogato al 18 settembre l’avviso per l’attivazione di 700 punti wifi nei comuni umbri della rete regionale #wifiumbria.

Firenze - Carabinieri sequestrano l’emittente Radio Studio 54. Tribunale : “Odio razziale ed etnico Nei confronti degli extracomunitari” : I Carabinieri hanno sottoposto a sequestro preventivo l’emittente Radiofonica di Scandicci, in provincia di Firenze, Radio Studio 54. L’ipotesi di reato è quella di diffamazione e di istigazione all’odio razziale, reati per i quali è indagato lo speaker e titolare dell’emittente, Guido Gheri. Gli uomini dell’Arma hanno eseguito il sequestro in seguito a un’ordinanza del Tribunale del Riesame che ha dato ragione circa la ...

Un comunista a Berlino Nei folli (e bui) Anni '20 - : Stenio Solinas "Un'avventura di Amadeo Bordiga" fra spie, drogati, rivoluzionari. E un litigio con Stalin... Alla metà degli Anni Venti, Berlino è un crocevia di spie di complemento, doppiogiochisti, rivoluzionari in servizio permanente effettivo e rivoluzionari in disarmo, esteti armati in cerca di un putsch, guide spirituali in cerca di seguaci da guidare, giornalisti all'inseguimento di uno scoop, critici letterari in astinenza da ...

Pordenone - baby gang vessava coetaNei a anche un disabile : il “capo” 15enne in comunità : Il “capo” di una baby gang composta di giovanissimi residenti nella provincia di Pordenone è stato collocato in una comunità in esecuzione di misure cautelari eseguite dalla Squadra Mobile. Il ragazzino di 15 anni deve rispondere, assieme a un 16enne, di tentata rapina pluriaggravata, tentata estorsione in concorso, spaccio di sostanze stupefacenti, truffa e appropriazione indebita.Continua a leggere

Rischio vulcanico ai Campi Flegrei - Protezione Civile : dal 16 al 20 ottobre 2019 Nei comuni della zona rossa una maxi esercitazione : Si è svolto questa mattina a Roma, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, il Comitato Operativo per fare il punto sull’esercitazione nazionale sul Rischio vulcanico ai Campi Flegrei che il prossimo autunno vedrà impegnato l’intero Sistema di Protezione Civile. Il Comitato Operativo, convocato dal Capo Dipartimento Angelo Borrelli e a cui erano presenti, tra gli altri, il Direttore Centrale per l’Emergenza dei Vigili del ...

Concorsi Ripam 2019 : 91 posti Nei comuni di Pozzuoli - Latina e Sabaudia : Nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 57 del 19 Luglio 2019 sono stati pubblicati due bandi dei Concorsi Ripam 2019 per l’assunzione di 91 unità di personale a tempo indeterminato, in categoria C e D. In particolare si cercano: 61 Agenti di Polizia Municipale, area tecnico-specialistica; 27 Istruttori direttivi, area tecnico-specialistica con competenze in gestione dei Servizi tecnici e urbanistici; 3 ...

Le 8 domande più comuni Nei colloqui di lavoro (con le risposte) : Aria di superioritàAtteggiamento supponenteIl ritardo no!Il curriculumNiente cellulareTroppo prolissi«Parlami di te», «Perché dovremmo assumerti?», «Perché vuoi lavorare con noi?». A volte il nostro futuro lavorativo dipende dalle risposte che diamo a domande apparenemente banali. Le più comuni che vengono fatte ai colloqui di lavoro sono state raccolte da Linkedin. Il social network ha infatto annunciato un nuovo set di tool per aiutare i ...

M5s - la nuova organizzazione parte da elezione di “facilitatori”. Poi mandato zero Nei comuni e alleanza con le civiche : La nuova organizzazione del Movimento 5 stelle sarà affidata alla figura dei “facilitatori”: ci saranno 16 o 18 persone a livello nazionale che si occuperanno dei vari temi cari al M5s e pure di questioni legali, Comunicazione e organizzazione interna. A loro si affiancheranno altri “facilitatori” su base regionale. L’annuncio di Luigi Di Maio è arrivato dopo le decine di assemblee sul territorio, nel corso delle ...

Concorso Regione Campania per l'assunzione di giovani Nei comuni : già 5000 iscritti : Il presidente Vincenzo De Luca attiva la prima tranche dell'accordo col Formez per la formazione e assunzione di 3000 candidati. A ottobre si parte. Il piano prevede complessivamente 10mila posizioni

Appalti - in cinque mesi partito il 96% dei cantieri Nei piccoli Comuni finanziati con 400 milioni dalla legge di Bilancio : In soli 5 mesi il 96% dei microAppalti affidati dai piccoli Comuni grazie ai 400 milioni stanziati con l’ultima legge di Bilancio si è trasformato in un cantiere per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici. A dare conto dello sprint dei lavori, definito “una sorta di miracolo nel panorama italiano dei lavori pubblici” in cui mediamente per appaltare e realizzare piccole opere ci vogliono più di due anni e ...