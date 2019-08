Incidente sulla Ragusa - Marina di Ragusa | ferita una 40enne

Mykonos - 21enne napoletano muore dopo un’Incidente sulla moto d’acqua : attesa autopsia per capire la causa del decesso : Un giro in moto d’acqua finito in tragedia per un 21enne italiano in vacanza a Mykonos. Antonio Borrelli, di Napoli, è morto sabato 17 agosto, cadendo in mare mentre si trovava con un’amica su una moto d’acqua nei pressi della spiaggia Superparadise, una delle più frequentate dell’isola greca. dopo che è caduto in mare sono stati chiamati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Lo riferisce la Cnn Grecia e lo confermano i ...