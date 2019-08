Incendi Amazzonia | il WWF | “Brucia la foresta e a pagare sono i più deboli”

Incendi Amazzonia - allerta in Brasile : aeroporto di Porto Velho chiuso a causa del fumo : Le autorità della Infraero, responsabile della gestione dei principali aeroporti commerciali brasiliani, hanno disposto la chiusura dell’aeroPorto internazionale Governador Jorge Teixeira della capitale dello stato di Rondonia, Porto Velho. Le autorità hanno sospeso atterraggi e decolli previsti da e per lo scalo questa mattina, 26 agosto, a causa del fumo proveniente dai numerosi roghi che stanno distruggendo la foresta amazzonica, che ...

Incendi Amazzonia - nuovo attacco di Bolsonaro contro Macron : il Brasile rifiuta l’aiuto del G7 : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è tornato oggi ad attaccare il suo collega francese, Emmanuel Macron, segnalando che il suo Paese “non può accettare” che si lancino “attacchi gratuiti e fuori luogo” contro il modo in cui gestisce l’Amazzonia, ne’ che “travesta le sue intenzioni dietro all’idea di una ‘alleanza’ dei Paesi del G7 per ‘salvare’ l’Amazzonia, come ...

Africa in fiamme - più dell’Amazzonia : Incendi devastanti in Angola e Congo. Cosa sta succedendo : I dati raccolti dai satelliti NASA indicano la presenza di incendi devastanti anche in Africa, in particolar modo in Angola e nella Repubblica Democratica del Congo. Negli ultimi giorni in questi Paesi sono stati registrati rispettivamente il triplo e il doppio degli incendi rilevati nella Foresta Amazzonica. Che Cosa sta succedendo.Continua a leggere

Incendi in Amazzonia : l’astronauta Luca Parmitano pubblica scatti drammatici catturati dallo spazio : L'astronauta italiano Luca Parmitano, impegnato nella missione Beyond a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ha pubblicato una serie di fotografie drammatiche che mostrano il fumo e la distruzione provocati dai roghi appiccati nella Foresta Amazzonica. AstroLuca è sempre in prima linea in difesa dell'ambiente e del nostro unico Pianeta.Continua a leggere

Incendi in Amazzonia : le incredibili immagini scattate dallo Spazio e diffuse da Luca Parmitano [FOTO] : “Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di Incendi dolosi nella foresta amazzonica. ESA/NASA-L.Parmitano“. Così Luca Parmitano sul proprio profilo Facebook a corredo delle immagini scattate dallo Spazio che ritraggono la Terra e in particolare hanno immortalato la colonna di fumo, lunga migliaia di chilometri, che si erge dalla Foresta Amazzonica. L'articolo Incendi in Amazzonia: le incredibili immagini ...

Incendi in Amazzonia - la NASA smentisce i catastrofisti : nessuna emergenza - solo speculazioni politiche : Non c’è nessuna emergenza Incendi in Amazzonia: la NASA smentisce i catastrofisti di tutto il mondo, mobilitati in una battaglia tutta politica che nulla ha a che vedere con l’ambiente e la natura. Tanti ignoranti che prima di tutto dovrebbero studiare la geografia, perchè l’Amazzonia non corrisponde al Brasile. La foresta amazzonica, infatti, è situata solo per il 65% del suo territorio il Brasile. Il rinamente 35% si trova in ...

Amazzonia in fiamme - nuove immagini di Greenpeace : “Nel 2019 Incendi aumentati del 145%” : Tra gennaio e agosto 2019, il numero di incendi è aumentato del 145% rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo denuncia Greenpeace Brasile che con una squadra ha sorvolato gli stati di Rondônia e Pará per documentare la situazione degli incendi che, nelle ultime settimane, stanno devastando la foresta amazzonica. In Amazzonia incendi e deforestazione vanno di pari passo. Quest’anno il 75% dei focolai si è verificato in aree che nel 2017 ...

Incendi in Amazzonia - nuove immagini di Greenpeace : “Nel 2019 roghi aumentati del 145%” : Tra gennaio e agosto 2019, il numero di Incendi è aumentato del 145% rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo denuncia Greenpeace Brasile che con una squadra ha sorvolato gli stati di Rondônia e Pará per documentare la situazione degli Incendi che, nelle ultime settimane, stanno devastando la foresta amazzonica. In Amazzonia Incendi e deforestazione vanno di pari passo. Quest’anno il 75% dei focolai si è verificato in aree che nel 2017 ...

E’ allarme monossido di carbonio dopo gli Incendi in Amazzonia - il JPL ha mappato l’inquinante : la Terra ne è circondata : La NASA ha prodotto una ‘mappa’ del movimento in atmosfera del monossido di carbonio associato agli incendi nella regione amazzonica del Brasile. La fotografia arriva dal Jet Propulsion Laboratory (Jpl) attraverso i nuovi dati dell’Atmospheric Infrared Sounder, strumento a bordo del satellite Aqua. La serie temporale di immagini, fa sapere il Jpl, ha mappato il monossido di carbonio ad un’altitudine di 5.500 metri, ...

Incendi in Amazzonia : perché il polmone del mondo va a fuoco? Le cause principali sono due : C’è una causa dietro agli Incendi su larga scala che stanno colpendo la foresta pluviale amazzonica? A quanto pare sì, e ce non sono diverse, ma la più decisiva è sicuramente l’uomo. In particolare sul banco degli imputati ci sono le grandi imprese zootecniche e agro-industriali, le cui azioni sono aggravate dai cambiamenti climatici. Basti pensare che solo nel corso del 2019 nella foresta pluviale amazzonica si sono registrati circa ...

Incendi Amazzonia - immesse enormi quantità di monossido di carbonio in atmosfera : le immagini NASA : Tra le conseguenze dei devastanti Incendi che stanno bruciando la Foresta Amazzonica c'è anche l'immissione in atmosfera di enormi quantità di monossido di carbonio (CO), un gas velenoso che può avere effetti significativi sull'inquinamento atmosferico (dunque sulla qualità dell'aria) e sui cambiamenti climatici. A mettere in evidenza questo ulteriore pericolo proveniente dai roghi del “polmone verde” della Terra è stata la NASA, grazie alle ...

Leonardo DiCaprio dona 5 milioni di dollari per gli Incendi in Amazzonia : Leonardo DiCaprio in bici a New YorkLeonardo DiCaprio in bici a New YorkLeonardo DiCaprio in bici a New YorkLeonardo DiCaprio in bici a New YorkLeonardo DiCaprio in bici a New YorkLeonardo DiCaprio in bici a New YorkLeonardo DiCaprio in bici a New YorkLeonardo DiCaprio in bici a New YorkLeonardo DiCaprio in bici a New YorkLeonardo DiCaprio in bici a New YorkLeonardo DiCaprio la scorsa settimana è stato tra i primi a dire ai suoi 34 milioni di ...

Queste sono le foto degli Incendi in Amazzonia : Nei giorni scorsi molte delle immagini che si sono viste sui social network mostravano incendi degli anni scorsi: Queste no

Le ultime sugli Incendi in Amazzonia : La foresta continua a bruciare in Brasile e in altri paesi sudamericani, mentre i paesi del G7 cercano un accordo per intervenire