Tredici Pietro | Sono orgoglioso di esser figlio di Morandi | ma è anche un fardello

Tu Non Sei Con Noi - Bro di Tredici Pietro e Mr. Monkey è il rap che conosciamo già (video e testo) : Gli accordi di settima eseguiti col piano elettrico che aprono Tu Non Sei Con Noi, Bro di Tredici Pietro e Mr. Monkey sono quel lubrificante che si apre, poi, sull'ennesima canzone rap che potrebbe funzionare sul piano della critica sociale, ma non sorprende se cerchiamo qualcosa di nuovo. Non è nelle pretese di Pietro, forse, che per il suo disco d'esordio Assurdo - 7 tracce prodotte interamente da Mr. Monkey - ha dichiarato di aver ...