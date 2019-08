Totonomi | chi prenderà il posto di Giuseppe Conte | sale Enrico Giovannini ma spunta l' ex

Crisi di governo - il Totonomi su chi potrebbe guidare un eventuale esecutivo istituzionale : Nell'idea dei renziani, ma anche del M5S, la soluzione migliore sarebbe quella di dar vita a un esecutivo istituzionale, per fermare l'avanzata della destra. In questo scenario le elezioni non si terrebbero in autunno come come vuole Salvini, ma a maggio 2020. Mattarella è pronto a dare la sua benedizione per la nascita di un governo di 'scopo'?Continua a leggere