Spagna | oggi operazione al cuore per Juan Carlos

Italia-Spagna - Finale Mondiali pallanuoto oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi, sabato 27 luglio, è giunto il momento della finalissima per i Mondiali di pallanuoto che si stanno disputando a Gwangju, in Corea del Sud: alle ore 11.30 italiane sarà la volta di Italia-Spagna. Le due formazioni hanno già ottenuto la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, oggi in palio però ci sarà il titolo iridato: il Settebello vuole ritornare sul tetto del mondo ad otto anni dal successo di Shanghai. La finalissima sarà ...

Italia-Spagna hockey pista - Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Nuova giornata di gare ai Roller Games di Barcellona, in cui la Nazionale italiana di hockey su pista scenderà in campo contro i padroni di casa della Spagna, nella seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali, per una sfida da non sbagliare dopo la non brillante prestazione contro l’Angola dell’esordio. Dal canto loro, gli iberici possono contare su una formazione di valore assoluto, reduce dal 3-1 rifilato alla Francia, che si ...

Germania-Spagna - Finale Europei Under21 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il grande giorno è arrivato agli Europei Under 21 di calcio: alla Dacia Arena di Udine si affronteranno nella serata di oggi, sabato 30 giugno, alle ore 20.45, Germania e Spagna, le quali, dopo aver vinto i rispettivamente i Gironi B ed A nella prima fase, hanno poi superato Romania e Francia in semiFinale. Per queste quattro selezioni è arrivato anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’atto conclusivo verrà trasmesso in diretta tv ...