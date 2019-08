Più autonomia per smartphone-wearable grazie ai metamateriali

Autonomia - le tre regioni spenderanno di Più. Ma saranno soldi del resto d’Italia : di Leonzio Rizzo e Riccardo Secomandi Il negoziato sulla maggiore Autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna rischia di bloccarsi sull’istruzione. Ma anche escludendola, il passaggio potrebbe risultare molto conveniente per le tre regioni se i fabbisogni standard non fossero adottati. Quanto vale l’istruzione Tra le materie su cui Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna chiedono più Autonomia dallo stato centrale, la funzione che ha il rilievo ...

L'autonomia non porti Più burocrazia : Il riconoscimento di una maggiore autonomia a Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna è in questi giorni al centro di un dibattito aspro ed estremamente polarizzato tra favorevoli e contrari. La questione però è più complessa di una scelta binaria e coinvolge aspetti costituzionali, regolamentari, finanziari e, soprattutto, ha ricadute economiche e sociali, che dovrebbero indurre a riportare il confronto su un piano ...

Fondi russi - autonomia e Tav : domani il giorno Più difficile del governo : La Lega accelera sulla Torino-Lione – “Si farà” – e anticipa la decisione di Palazzo Chigi. Zaia chiede un conclave sull’autonomia

Autonomia - Fontana e Zaia all’attacco di Conte : “Premier coinvolto in una cialtronata. Così il Governo non ha Più senso” : Una “cialtronata” il premier Giuseppe Conte “è stato coinvolto”. E un Governo che “non ha più senso” se non si procede con l’Autonomia alle regioni del Nord. Attilio Fontana e Luca Zaia, rispettivamente presidenti di Lombardia e Veneto in quota leghista, ci vanno giù pesante, in un’escalation di attacchi al M5S che li avevano già visti protagonisti nella giornata di venerdì. La proposta delle due ...

Autonomia - Lega a Lezzi : “Senza legge non c’è governo”. E Zaia : “È un perito aziendale - sa Più dei costituzionalisti?” : A due giorni dal vertice di governo sull’Autonomia regionale, che procede lungo un percorso accidentato verso la definizione di un testo da portare in Consiglio dei ministri, Lega e Cinque Stelle continuano la guerra di posizione sul provvedimento caro al Carroccio e atteso dai governatori di Lombardia e Veneto. Così anche un’interrogazione parlamentare sul tema diventa terreno di scontro, con tanto di aut-aut del capogruppo leghista ...

Vittorio Feltri : "Il popolo leghista non ne può Più di Di Maio e i grillini. Ennesima prova l'Autonomia" : Il popolo leghista non ne può più di Luigi Di Maio e in genere dei 5 Stelle. Ha resistito oltre un anno alla parentela con i grillini, per motivi di sopravvivenza al governo, poi però si è stufato. Ovvio. Il comune denominatore tra le due forze politiche sono litigiosità, lotta e insulti. Va da sé c

Ennesimo scontro Lega-M5s - salta vertice sull’Autonomia. Stefani : “Se qualcuno cambia idea - non si va Più avanti” : Ennesimo scontro Lega-M5s. Il vertice di maggioranza sulla Autonomia fa esplodere la Lega che parla di "farsa e ennesima presa in giro”. "Al vertice sull'Autonomia oggi la Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord e abbassarli al Centro Sud. Per il M5S e' totalmente inaccettabile", sottolineano dal Movimento 5 Stelle, confermando la situazione di impasse che si e' determinata nella riunione di questa ...

Autonomia - scontro Stefani-Lezzi"Basta - così non si va Più avanti" : Nuovo 'round' della partita sulle autonomie a Palazzo Chigi. Stefani: "Se il M5s ha cambiato idea non si va più avanti". Lezzi: "La Lega vuole gabbie salariali, si va indietro di 50 anni" Segui su affaritaliani.it

Autonomia : Gruppo Zaia - basta pretesti - la riforma non può Più aspettare : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) - “Il Movimento 5 Stelle ora si è inventato un altro pretesto pur di tentare di affossare la riforma dell’Autonomia. Se i grillini vogliono rompere il patto di Governo e disattendere le promesse con i cittadini, si fa prima a dirlo”. E’ l’attacco della CapoGruppo in Cons

Autonomia : Gruppo Zaia - basta pretesti - la riforma non può Più aspettare : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – ‘Il Movimento 5 Stelle ora si è inventato un altro pretesto pur di tentare di affossare la riforma dell’Autonomia. Se i grillini vogliono rompere il patto di Governo e disattendere le promesse con i cittadini, si fa prima a dirlo”. E’ l’attacco della CapoGruppo in Consiglio regionale del Veneto Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) in una nota che fa seguito ‘alle ultime ...