Parma-Juventus 0-1 Diretta Il var annulla il gol a Ronaldo

LIVE Parma-Juventus 0-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : gol annullato a Ronaldo per fuorigioco millimetrico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40′ Baricentro altissimo della Juventus che è alla ricerca del raddoppio. 38′ Si trovano alla grande Ronaldo ed Higuain, quindi, l’argentino, difende la palla e serve Costa che tira e trova la deviazione per il quinto angolo. 37′ fuorigioco millimetrico ricostruito dal Var: ottima segnalazione degli assistenti di Maresca. 36′ annullato! GOL DI Ronaldo ...

Parma Juventus GOL : l’1-0 è di Chiellini -VIDEO- : Parma Juventus GOL – Inizia la Serie A, si torna a parlare di calcio giocato mettendo da parte tutte le trattative di calciomercato che hanno occupato pensieri e trasmissioni televisive negli ultimi mesi. Queste le formazioni scese in campo: Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. A disposizione: Colombi, Machin, Ricci, Gazzola, […] More

Parma-Juventus 0-1 Diretta Chiellini sblocca al minuto 20 : Prende il via questo pomeriggio alle ore 18 il campionato di Serie A 2019/2020 con la sfida del Tardini tra il Parma ed i campioni d'Italia della Juventus, favorita d'obbligo per la conquista...

LIVE Parma-Juventus 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : equilibrio al Tardini! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ INGLESE! Bella discesa sulla destra di Laurini, prova a sporcarla l’ex Napoli, ma non basta. 18′ Nonostante sia solo agosto, ottimo ritmo allo Stadio Tardini di Parma. 16′ HERNANI! Tiro insidioso da fuori area: blocca Szczesny. 14′ Gervinho prova ad accendersi sulla sinistra: grande sfida dal suo lato considerando l’ottima forma di De Sciglio. 13′ ...

LIVE Parma-Juventus 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : parte la 118esima edizione della massima serie italiana! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9′ Curioso aneddoto: Roberto D’Aversa, con la camicia bianca, è dovuto rientrare negli spogliatoi per cambiarsi per il rischio di potersi confondere con i giocatori gialloblù. 8′ Buona giocata sulla destra di De Sciglio: Iacoponi si rifugia in angolo. 6′ Pazzesco uno-due tra Higuain e Ronaldo: tiro alle stelle del portoghese dopo il tacco dell’argentino. 5′ ...

Parma-Juventus : Paratici su Dybala - Icardi e la cessione di Cancelo : In campo la Serie A con la partita d’esordio che mette di fronte Parma e Juventus, partita importante per i bianconeri che devono confermarsi dopo la scorsa stagione nonostante le tante novità in estate. Prima del match intervista ai microfoni di Sky Sport con il dirigente bianconeri Paratici: “Dybala in panchina non è legato al mercato, è un grande numero 10 della Juve, i calciatori che sono arrivati spesso hanno avuto tempo ...

Parma-Juventus - Faggiano si sbilancia su Pezzella e Conti : Si gioca la prima giornata valida per il campionato di Serie A, ad aprire la partita tra Parma e Juventus, match molto importante soprattutto per i bianconeri che devono iniziare con una vittoria dopo le tante novità estive, su tutte l’arrivo dell’allenatore Maurizio Sarri. Prima del match intervista con il dirigente del Parma Faggiano ai microfoni di Sky Sport: “Pezzella? Ancora è un calciatore dell’Udinese ma ...

LIVE Parma-Juventus 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : calcio d’inizio al Tardini - Higuain affianca Cristiano Ronaldo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Ci sono diversi volti noti nella tribuna gialloblù, tra cui Rino Gattuso e Maurizio Arrivabene. 17.48 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento: a bordo campo c’è tutto il quartier generale bianconero. 17.46 Il mercato dei Ducali è stato notevole, considerando il riscatto di Roberto Inglese, l’acquisto di Yann Karamoh e Dejan Kulusevski. 17.44 Inoltri, i Crociati hanno ...

Come vedere Parma-Juventus in diretta TV e in streaming : La prima partita del campionato di Serie A si gioca stasera a Parma: le informazioni e i link per seguirla in diretta dalle 18

LIVE Parma-Juventus - Serie A 2019 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo protagonista allo Stadio Tardini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 Il caso Paulo Dybala, che ad inizio agosto sembrava potesse giungere al Manchester United in cambio di Romelu Lukaku, continua a non avere certezze: l’argentino non vuole lasciare la Vecchia Signora, ma le possibilità di un approdo al PSG o all’Inter in cambio di Mauro Icardi sono ancora aperte. 17.29 Il mercato incombe, nonostante l’inizio del campionato: come ...

Parma-Juventus live - le formazioni ufficiali : il ballottaggio lo vince Higuain : Parma-Juventus live – Si parte. La prima partita della stagione del massimo campionato italiano vede di fronte gialloblu e bianconeri. Tante conferme in casa emiliana, a partire dall’allenatore. Rinforzato l’attacco con il ritorno di Inglese e l’arrivo di Karamoh. Allenatore, invece, diverso, per la Vecchia Signora, che dopo ‘l’era Allegri’ ha scelto di cambiare tecnico e filosofia: al timone ...