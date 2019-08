MotoGP 2020 | annunciate le date dei test per la prossima stagione | confermato Jerez a

MotoGP – Annunciate le date ufficiali dei test pre stagionali 2020 : Sono state Annunciate oggi le date ufficiali dei test pre stagionali 2020 della MotoGp Mentre i piloti sono impegnati a Silverstone per il Gp della Gran Bretagna, i piani alti del Motomondiale hanno annunciato le date ufficiale dei test pre stagionali del 2020. Al termine della stagione 2019 si terrà un test di due giorni al Circuito de Jerez-Angel Nieto, il 25 e 26 novembre. Successivamente i piloti torneranno in pista per la prova di ...

Calendario MotoGP 2020 - tutte le date e i 20 GP del Mondiale : il programma completo : Il Calendario del Mondiale MotoGP 2020 non è ancora stato ufficializzato, il prossimo campionato iridato andrà in scena come sempre tra marzo e novembre ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito alle date dei vari Gran Premi. Al momento l’unica certezza è che si disputeranno almeno 20 Gran Premi, la grande novità sarà il GP di Finlandia. Di seguito il Calendario del Mondiale MotoGP 2020 con tutti i Gran Premi che sicuramente ...

MotoGP - GP di Finlandia nel 2020 : collaudato il tracciato. Pirro : “Il KymiRing è troppo lento - quasi sempre in prima e seconda marcia” : Nel 2020 si correrà il GP di Finlandia, nuova gara inserita nel calendario del Motomondiale. L’appuntamento sarà sul nuovissimo KymiRing, un impianto situato nelle vicinanze di Kouvala cioè 150 km a nord-est della capitale Helsinki: si ritornerà al Nord dopo addirittura 37 anni dall’ultima volta quando le due ruote andarono in scena sul pericolosissimo tracciato di Imatra dove perse la vita Jock Taylor. Nella giornata di ieri si sono ...

MotoGP : Daniel Pedrosa non ha intenzione di sostituire Zarco in KTM nel 2020 e continuerà nel ruolo di Test Rider : La fine del rapporto tra Johann Zarco e la KTM ha di fatto liberato un posto vacante nel team ufficiale austriaco in vista del 2020 e tra i possibili sostituti si è pensato subito a Daniel Pedrosa, attuale Test Rider KTM. Lo spagnolo svolge il ruolo di collaudatore per il costruttore austriaco ma sembra non essere intenzionato a tornare in MotoGP a tempo pieno dopo aver annunciato il ritiro dalle corse alla fine della scorsa stagione. Il tre ...

MotoGP - Johann Zarco si sfoga su L’Equipe : “La mia carriera non finisce qui - ma nel 2020 non sarò in MotoGP” : Il rapporto tra Johann Zarco e la KTM è stato molto complicato fin dai primi test di Jerez a fine 2018 ma nessuno si sarebbe potuto immaginare un epilogo così amaro. Il pilota francese ha rescisso il contratto che lo legava con la casa austriaca fino al 2020 ed ha così messo la parola fine ad un’esperienza da dimenticare al più presto in modo da resettare e da ripartire con grande energia. Il due volte campione del mondo di Moto2 si è ...

MotoGP - Luigi Dall’Igna : “Jorge Lorenzo non sarà in Ducati nel 2020 - ora vediamo di chiudere l’anno al meglio” : Con ancora negli occhi la splendida vittoria di Andrea Dovizioso nel Gran Premio d’Austria 2019 di MotoGP, il direttore di Ducati Corse Luigi Dall’Igna fa il punto della situazione sulle notizie di mercato piloti che erano trapelate nel corso del fine settimana del Red Bull Ring. “Il discorso Jorge Lorenzo è chiuso, ovviamente – le parole riportate da Marca.com – Nella prossima stagione sarà ancora in sella alla ...

VIDEO MotoGP - Jack Miller rinnova con Ducati Pramac per il 2020 : Nel corso del weekend del GP d’Austria 2019 sono sorte moltissime voci che riguardavano un possibile ritorno dello spagnolo Jorge Lorenzo in Ducati durante la prossima stagione, come compagno di Francesco Bagnaia nel team Pramac; la situazione ipotetica vedeva il britannico al passaggio in Honda al fianco di Marc Marquez ma abbastanza celermente la scuderia italiana ha deciso di mettere a tacere tutte le voci confermando Miller e ponendo ...

Motomondiale - mercato 2020 : tutte le trattative e gli affari di MotoGP - Moto2 e Moto3. Alex Marquez a caccia di una sella nella top class - incertezza sul futuro di Lorenzo : Il Motomondiale 2019 è ormai entrato nel vivo dopo la pausa estiva con il doppio appuntamento Brno-Spielberg e, come di consueto, ci si comincia già a proiettare alla prossima stagione con le ultime trattative di mercato per completare la line-up dei piloti per il 2020. Partiamo dalla Ducati, che ha già ufficializzato la conferma per il prossimo anno nel team ufficiale della coppia italiana formata da Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, ...

MotoGP - analisi test Brno 2019 : in Yamaha esordisce la prima versione della M1 2020 - nuovo forcellone per Dovizioso : Terminato il Gran Premio della Repubblica Ceca il Motomondiale 2019 si è fermato a Brno per una giornata supplementare di test sull’iconico circuito, dove i team hanno potuto effettuare i primi importanti passi in vista della prossima stagione. Ricapitolando i tempi, il baby talento francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo si è imposto con un ottimo 1:55.616 Petronas Yamaha SRT, precedendo due dei compagni di marca Maverick Viñales ...

MotoGP - conclusi i Test a Brno – Yamaha super - Quartararo al top : motore 2020 ok per Valentino Rossi? [TEMPI] : Concluso il lunedì di Test a Brno nel segno della Yamaha. Fabio Quartararo si conferma il più veloce sulla pista ceca davanti a Vinales e Morbidelli. Sesto tempo per Rossi, sensazioni positive con il motore 2020 Dopo un lungo weekend passato in pista, i piloti di MotoGp lasciano la Repubblica Ceca al termine della giornata di est odierna svoltasi sulla pista di Brno. Lunedì dominato da una super Yamaha che riesce a piazzare tre piloti ...

VIDEO Valentino Rossi prova il motore per il 2020 - il ruggito del nuovo propulsore Yamaha nei Test MotoGP a Brno : Valentino Rossi ha provato il nuovo motore della Yamaha per il 2020, il Dottore è sceso in pista a Brno con il propulsore per la pRossima stagione e lo ha potuto fare ruggire durante i Test della MotoGP che hanno fatto seguito al GP di Repubblica Ceca andato in scena ieri. Il 40enne spera che questa novità possa permettergli di compiere un deciso salto di qualità in vista del pRossimo Mondiale dove spera di essere ancora competitivo per il ...

LIVE MotoGP - Test Brno 2019 in DIRETTA : motore 2020 da provare per Valentino Rossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Test a Brno – La vittoria di Marquez del GP Repubblica Ceca Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei Test a Brno (Repubblica Ceca), riservati alla classe MotoGP. Sul tracciato ceco scenderanno i team della classe regina per provare nuovi componenti e varare cambiamenti tecnici in vista di quel che sarà. Honda e Ducati saranno a lavoro per continuare nella loro fase ...

MotoGP – Vinales insoddisfatto a Brno : “se c’è poco grip la moto non funziona. Non proverò la Yamaha 2020 perchè…” : Maverick Vinales insoddisfatto per l’esito della gara di Brno: il pilota della Yamaha si fa sentire al termine della corsa Veloce nelle libere, così come nel warm up, ma in gara solo un 10° posto, distante 16”5 dal vincitore Marc Marquez. Quella di Brno è stata una gara da dimenticare per Maverick Vinales che, intervistato ai microfoni di motorsport, ha analizzato così quanto accaduto in pista: “mi ci sono voluti sette giri per ...