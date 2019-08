Giro di Norvegia Femminile 2019 | Marianne Vos è la più forte anche in salita Seconda

Giro di Norvegia femminile 2019 : sfreccia la talentuosa olandese Lorena Wiebes. Quarta Letizia Paternoster : Un altro grande sprint e un’altra grande vittoria per la giovane promessa olandese Lorena Wiebes, vincitrice della prima tappa del Giro di Norvegia femminile 2019 da Åsgårdstrand a Horten, di 128 chilometri. L’atleta della Parkhotel Valkenburg, medaglia d’oro agli ultimi Giochi Europei, ha battuto al termine di un poderoso sprint di gruppo l’australiana Chloe Hosking (Alé Cipollini), la danese, nonché ex campionessa del ...

Giro di Norvegia 2019 - la presentazione delle quattro tappe e le grandi favorite. Sarà sfida tra Vos e Bastianelli? : L’Europa del Nord chiama le più grandi cicliste del panorama internazionale che da domani giovedì 22 agosto a domenica 25 saranno impegnate con il Giro di Norvegia . quattro tappe velocissime tra i Fiordi, per un totale di 538 chilometri, dove l’obiettivo principale Sarà quello di battere Marianne Vos, vincitrice delle ultime due edizioni di questa breve corsa a tappe . Si partirà per l’appunto domani con la prima frazione da Åsgårdstrand a ...

Giro di Norvegia 2019 - l’ira di Warren Barguil : “Gasparotto é un idiota - ho perso per colpa sua” : Furioso a fine gara Warren Barguil (Arkea-Samsic) nel vedersi portar via per appena un secondo la vittoria nella classifica generale dell’Arctic Race of Norway dal kazako Alexey Lutsenko (Astana Pro Team): il transalpino se la prende con l’italiano Enrico Gasparotto (Team Dimension Data), reo a suo dire di averlo danneggiato nella volata che gli è costata la generale. II francese attacca così parlando al sito cyclingnews.com: ...