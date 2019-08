Ciclismo | la Bardiani CSF apre ai corridori esperti | possibile arrivo di Capecchi

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 24 agosto 2019) Il futuro dellaCSF sarà sempre tutto italiano, ma non più rivolto solo ai neoprofessionisti. Da anni ormai la storica squadra di Bruno e Roberto Reverberi aveva dato vita ad un progetto unico nelinternazionale, una squadra Professional riservata solo ai giovani italiani al debutto nella massima categoria. Già un paio di anni fa c’era stato uno strappo alla regola per ingaggiare un velocista d’esperienza come Andrea Guardini, tornando poi a scegliere esclusivamente neoprofessionisti nel passato ciclo mercato. Stavolta il cambio di progetto si preannuncia più netto, sia per le difficoltà nel lanciare nuovi talenti che per la riforma delvoluta dall’Uci....

bikenewsPhoto : LA BARDIANI-CSF INGAGGIA ZACCANTI E FIORELLI #bardianicsf @bardianicsf #cycling #ciclismo #bikenews… - CatelliRossella : Ciclismo, la Bardiani ingaggia Zaccanti e Fiorelli - A_Ciclismo_ : Ciclomercato Ecco gl'ultimi accordi di ciclomercato! Dan Martin(UAE) -> Israel SimonePetilli (UAE) -> Wanty Filippo… -