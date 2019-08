The Eternal Cylinder | l' ispirato open world survival si mostra in un video gameplay

The Eternal Cylinder è un'ispirata avventura open world survival in arrivo su PC e console il prossimo anno : Good Shepherd Entertainment (John Wick Hex) e lo sviluppatore indipendente Ace Team (Zeno Clash, Rock of Ages) hanno annunciato una nuova partnership editoriale per The Eternal Cylinder. Questo gioco di avventura di sopravvivenza open world arriverà nel 2020 su console e sarà disponibile per PC esclusivamente tramite Epic Games Store al momento del lancio.In The Eternal Cylinder, i giocatori controllano un branco di adorabili creature chiamate ...

BeThesda alla Gamescom 2019 a tutto Doom Eternal e non solo : Il 19 agosto, la Gamescom 2019 aprirà nuovamente le porte e, ovviamente, Bethesda Softworks non mancherà. Quest'anno, insieme a nostro partner hardware ASUS Republic of Gamers a Boostboxx, non vediamo l'ora di accogliere i visitatori nel nostro stand, che si troverà nella Hall 8, C020 - B021. I dettagli del comunicato ufficiale.Prova Doom Eternal in occasione dello Year of DoomVieni a festeggiare con noi lo Year of Doom, ovvero il 25º ...