Renzi contro Gentiloni | Pd spaccato Zingaretti | Matteo vuole logorarmi

Grillo si scaglia contro Renzi. E rilancia Conte : "Un elevato" : “Benvenuto tra gli elevati”. Beppe Grillo sul suo blog rilancia Giuseppe Conte, mettendolo a confronto con i suoi predecessori, a cui riserva giudizi di condanna. Per il fondatore del Movimento 5 Stelle, Conte è stato “il primo in tanti anni che nessuno riesce a deridere. In effetti non si lancia in strambe affermazioni, mostra e dimostra un profondo senso di rispetto per le istituzioni, insieme ad una chiara pacatezza ...

Grillo si scaglia contro Renzi e il Pd. E rilancia Conte : "Un elevato" : “Benvenuto tra gli elevati”. Beppe Grillo sul suo blog rilancia Giuseppe Conte, mettendolo a confronto con i suoi predecessori, a cui riserva giudizi di condanna. Per il fondatore del Movimento 5 Stelle, Conte è stato “il primo in tanti anni che nessuno riesce a deridere. In effetti non si lancia in strambe affermazioni, mostra e dimostra un profondo senso di rispetto per le istituzioni, insieme ad una chiara pacatezza ...

Alle 14 il primo incontro tra Pd e M5S Renzi attacca Gentiloni. Di Maio : guerre di audio - ma conta taglio parlamentari : L’ex premier ha preso di mira il presidente del Pd e ha poi minacciato: «Non è detto che il Pd arrivi tutto insieme Alle elezioni»

L’audio di Renzi contro Gentiloni : “Ha provato a far saltare l’accordo con i 5S” : In una lezione ai ragazzi della sua scuola politica l'ex premier accusa il suo successore a Palazzo Chigi

Matteo Renzi - l'audio choc contro Paolo Gentiloni : "È stato lui a far saltare l'accordo con i 5 Stelle" : Matteo Renzi, mentre teneva la lezione per i ragazzi della scuola di formazione politica a Barga, in Garfagnana, non ha perso l'occasione per mettere zizzania nel Pd. Ed ecco che durante il discorso dopo le consultazioni al Quirinale (quello in cui Di Maio sembra frenare l'asse Pd-M5s), l'ex premier

Governo giallorosso a forte rischio Caos Pd - Renziani contro Gentiloni : Sconcerto, per dirla con un eufemismo. Le tre condizioni 'non negoziabili' - e pesantissime nella trattativa con i 5 Stelle - che Nicola Zingaretti avrebbe posto durante il colloquio al Colle - hanno provocato una certa tensione tra i renziani... Segui su affaritaliani.it

Governo - le tre condizioni di Zingaretti al Quirinale per un'alleanza Pd-M5S. Scontro con Renziani : «Sconcertati» : Abolizione dei due decreti sicurezza, accordo sulla manovra evonomica e "no" alla legge della riforma sul taglio dei parlamentari nella versione scritta fino a oggi. Questo intende il...

Matteo Renzi - i suoi contro Zingaretti e Gentiloni : "Al Colle per far fallire la trattativa con il M5s" : "Stupore". Così fonti Renziane accolgono le indiscrezioni di stampa secondo cui, durante le consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella, il segretario del Pd Nicola Zingaretti avrebbe posto tre condizioni non negoziabili per dar vita a un governo con M5s. "Non ne sapevamo assolutamente nulla",

Ira dei Renziani contro Zingaretti Le tre condizioni? "Mai discusse" : Sconcerto, per dirla con un eufemismo. Le tre condizioni 'non negoziabili' - e pesantissime nella trattativa con i 5 Stelle - che Nicola Zingaretti avrebbe posto durante il colloquio al Colle - hanno provocato una certa tensione tra i renziani... Segui su affaritaliani.it

Renzi contro Salvini - al Senato il supermatch tra i due 'mattei' : Aggiornato alle ore 18,25 del 20 agosto 2019. “Se si candidasse a Firenze, o Milano scelga lui, contro di me, sarebbe il benvenuto", ha detto Matteo Renzi ieri ai microfoni di Studio aperto su Italia 1 sfidando Matteo Salvini al duello diretto . “Mai inciuci con Renzi e compagni, mai, mai”, così ha cinguettato sempre ieri su Twitter Matteo Salvini. Oggi è stato il giorno della parlamentarizzazione della crisi politica e di governo, il cui ...

Matteo Salvini : "Non ha senso un governo contro di me. Ma se hanno scelto Matteo Renzi - auguri" : "Aspettiamo che parli Giuseppe Conte e poi vediamo. Per quanto riguarda la mia posizione personale è l'ultima delle cose che mi preoccupano. La Lega non è nata per occupare 7 ministeri. Nessuno mi ha chiesto nulla. Comunque penso che gli italiani abbiano apprezzato il mio modo di difendere la sicure

Crisi di governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la crisi in spiaggia. È disperato”. Renzi : “Votiamo contro Conte”. Attesa per la parole del premier : Il vicepremier all’assemblea dei parlamentari grillini: «Fiducia nel premier. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

Crisi di governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la crisi in spiaggia. È disperato - parla solo di M5S”. Renzi : “Votiamo contro Conte”. Zingaretti non si fida : Il vicepremier all’assemblea dei parlamentari grillini: «Fiducia nel premier. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

Domani i senatori del Pd voteranno contro il governo Conte-Salvini-Di Maio - ha detto Renzi : "Certo che sì". Cosi' l'ex-segretario del Pd, Matteo Renzi, a Studio Aperto, risponde a chi gli chiede se voterà contro il governo Conte, Domani in Senato, in caso di un'eventuale sfiducia al premier. "Noi - ha aggiunto - votiamo contro il governo Conte-Salvini-Di Maio che ha messo in ginocchio l'Italia. Noi votiamo perché vada a casa". E a chi gli chiede se con "noi" intenda dire i renziani o i senatori del Pd, Renzi risponde "noi senatori del ...