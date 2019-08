Perturbazione in transito sull' Italia | temporali intensi e allagamenti

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 23 agosto 2019) Roma - Una blanda saccatura depressionaria in quota sta pilotando unache riesce ad agire all'interno di un campo di alta pressione portando condizioni di maltempo anche intenso su alcune regioni. Nella serata di giovedì si sono avuti fortisu buona parte del Nord e del Centro, conrovesci che si sono scaricati in Piemonte favorendo accumuli pluviometrici fino a 100mm in Piemonte a ridosso delle Alpi occidentali.si sono verificati in scantinati e garage, mentre forti disagi si sono verificati nella circolazione stradale. Forti piogge si sono attardate fino a sera'Emilia Romagna, consul Riminese dove si sono avute diffuse fulminazioni che hanno provocato alcuni incendi nella zona della Fiera. Idel Riminese si sono sviluppati seguendo una linea da sudovest verso nordest partita dalla Toscana ...

