LIVE MotoGP | GP Gran Bretagna 2019 in DIRETTA | iniziano le prove libere 1 | Valentino

Fonte : oasport

(Di venerdì 23 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40 Non piove e le previsioni meteo sono incoraggianti per tutto il weekend ma la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro a queste latitudini. 10.38 Il tracciato di Silverstone si distingue per le sue curve a lunga percorrenza e per un paio di rettilinei interessanti, su questa pista corre anche la F1 ed è uno dei templi del motorsport. 10.36 Si ritorna in pista a due settimane dalla gara in Austria vinta da Andrea Dovizioso grazie a un sorpasso superlativo su Marc Marquez all’ultima curva. 10.34 Il manto stradale di questa storica pista è stato completamente rifatto dopo che l’anno scorso non si era potuto correre a causa della pioggia. 10.32 Semaforo verde alle ore 10.55, i piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per testare il circuito di Silverstone. 10.30 Buongiorno e benvenuti alla ...

