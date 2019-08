Hasbro compra Peppa pig per 4 miliardi

Il colosso dei giocattolicomprerà Entertainment One (eOne), società titolare di popolari show televisivi per bambini comePig e PJ Masks per circa 4di dollari in contanti. L'intesa è la più imponente mai sottoscritta nel settore dei giocattoli. L'operazione amplia il portafoglio dicon brand di portata internazionale.Pig vanta un successo globale, è molto seguito anche in Cina.(Di venerdì 23 agosto 2019)