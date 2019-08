Governo | M5S e Pd vanno avanti Fonti dem | «Taglio dei parlamentari con regole»

Fonte : ilmessaggero

(Di venerdì 23 agosto 2019), «Niente di insormontabile», dice il Pd. «Daldeidipende il dialogo», replica il M5S al termine dell'incontro dalle 14.15 alle 16 alla Camera...

Marcozanni86 : Questo l'unico vero motivo perché #PD e #M5S vogliono inciuciare e non dare la parola ai cittadini. Vergognoso il t… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Agosto: Il pagliaccio. Rivuole il governo col M5S che ha appena rovesciato e… - fattoquotidiano : Crisi di governo, il no del Pd al taglio dei parlamentari. Zingaretti porta al Colle 3 paletti che mettono a rischi… -