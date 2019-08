Dolci veloci | 10 ricette pronte in 10 minuti

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 23 agosto 2019) Ida realizzare non sono necessariamente meno buoni di quelli che richiedono preparazioni complesse, a patto di utilizzare ingredienti di buona qualità, possibilmente di stagione, lavorandoli e accostandoli con semplicità. Come dimostrano questi diecispeciali, capaci di soddisfare diverse gradazioni di golosità. Crema al caffè Coffee mousseGetty ImagesIngredienti per 8 persone: caffè della moka 70 g, zucchero 40 g, panna fresca liquida 300 g. Procedimento: versate lo zucchero nel caffè e mescolate. Lasciate raffreddare i e nel frattempo versate la panna fresca liquida all'interno di una ciotola fredda: montatela con uno sbattitore elettrico e appena inizierà ad avere una consistenza più cremosa aggiungete il caffè zuccherato, versandolo a filo sulla panna continuando a far andare le fruste elettriche. ...

fainformazione : ngredienti e consigli per preparare deliziosi muffins alle bietole. Semplici e veloci da preparare, i muffin salat… - fainfosalute : ngredienti e consigli per preparare deliziosi muffins alle bietole. Semplici e veloci da preparare, i muffin salat… - VanityFairIt : L'estate è il momento perfetto per sperimentare nuove #ricette, purché siano ghiacciate. Eccole! #gelato #food -