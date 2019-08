Poliziotto finge di essere suo fratello gemello e va a letto con la cognata

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 22 agosto 2019) Un giovanedi Miltford nel Connecticut ha finto diile si è presentato a casa sua con l’intenzione di avere una storia con la. L’uomo, che si chiama Jared Rohring e ha 25 anni, è riuscito nel suo intento. La moglie delin un primo momento ha creduto che quell’uomo fosse suo marito ed è stata consenziente alle intenzioni bellicose dell’uomo. Poi si è accorta di un particolare, l’uomo che credeva fosse suo marito aveva un tatuaggio che il marito stesso non aveva mai avuto. La donna ha così prima allontanato ildel marito e poi lo ha denunciato al corpo di polizia di sua appartenenza. Subito dopo la diffusione della notizia il, travolto dallo scandalo, ha deciso di dimettersi dal corpo della polizia. Non si sa come abbia reagito alla notizia iltradito, sicuramente il marito della donna ...