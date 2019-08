Mosca:ritorno al G8? G20 più efficiente

La Russia non vuole tornare a tutti i costi in un G8. Anzi, il G20 è più efficace: ne fanno parte Cina e India. Lo sottolinea Dmitri Peskov, portavoce del presidente Putin: "Tornare al G7, ex G8, non è un obiettivo di. In ogni caso, la Russia pensa che non siadiscutere questioni globali (geopolitica,sicurezza, economia) senza Cina e India. Altri formati,per esempio il G20,sembrano più convenienti". Fonti europee hanno detto che l'Europa non è favorevole a riattivare un format G8, ritenuto "adeguato" da Trump.(Di giovedì 22 agosto 2019)