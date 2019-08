Altre due persone sono state arrestate per l’esplosione avvenuta due settimane fa

Pedullà : “Il Napoli aspetterà Icardi per altri due - tre giorni. Llorente ha anche Altre offerte” : Alfredo Pedullà, esperto di mercato per Sportitalia, ha analizzato la questione relativa a Icardi e il Napoli: “Icardi non è mai stato convinto della Roma e del Monaco. Il Napoli ha fatto la proposta più importante da 65 milioni. I contatti sono quotidiani e il Napoli ci prova con insistenza ma non c’è ancora la volontà del calciatore. Il Napoli aspetterà altri due, tre giorni ma non potrà aspettare troppo perché l’alternativa Llorente, ...

A Huawei non dispiace il bloatware : in arrivo Altre due app inutili nei suoi smartphone : Huawei sta rafforzando le sue relazioni con due importanti aziende russe come Yandex e Mail.ru. Scopriamo insieme tutti i dettagli al momento disponibili L'articolo A Huawei non dispiace il bloatware: in arrivo altre due app inutili nei suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

NFL 2019 - Tom Brady infinito! Rinnova per Altre due stagioni con i New England Patriots : Tom Brady non è ancora sazio di vittorie. L’immenso quarterback dei New England Patriots, nonostante i 42 anni appena compiuti (il 3 agosto) ed i sei titoli vinti con la franchigia del Massachusetts, non ha la minima intenzione di appendere il casco al chiodo, anzi. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, il nativo di San Mateo, California, ha prolungato per altri due anni il suo contratto con il team di Boston. Una notizia che ha del ...

Canoa velocità - Mondiali Junior/U23 Pitesti 2019 : due barche azzurre in finale - le Altre in semifinale : Sono scattati a Pitesti, in Romania, i Mondiali Junior/Under 23 di Canoa velocità: nella prima giornata di gare, riservata interamente alle batterie l’Italia piazza subito due barche in finale, mentre le altre impegnate passano in semifinale, facendo registrare alcuni tempi interessanti in ottica finale. Passaggio diretto in finale sia per il C1 1000 under 23 maschile di Fabrizio Mattia, che chiude in 4:02.648 e fa segnare il miglior crono ...

La procura di Cassino ha chiesto il rinvio a giudizio per tre carabinieri e Altre due persone accusate per l’omicidio di una ragazza nel 2001 : La procura di Cassino ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, in provincia di Frosinone, per suo figlio, sua moglie e per altri due carabinieri, tutti accusati di essere stati coinvolti nella

Maltempo - tromba d'aria a Fiumicino : morta Noemi - aveva 27 anni. Altre due vittime nel centro nord : Fiumicino. Una violenta tromba d'aria abbattutasi sul litorale nord di Roma, tra Fiumicino e Focene ha sbalzato con violenza un'auto in transito sul guardrail: una giovane donna, Noemi...

Lecce - donna folgorata mentre stende i panni : la vicina prova a salvarla e muore anche lei. Altre due persone ferite : ustioni alle braccia : Due donne, vicine di casa, sono morte folgorate da una scarica elettrica a Nardò, in Salento, mentre erano nel giardino dell’abitazione di una delle due. Altre due persone, nel tentativo di soccorrerle, hanno riportato ustioni alle braccia. La dinamica, al momento, non è chiarissima. Stando alla ricostruzione del Nuovo Quotidiano di Puglia, la padrona di casa, Cinzia Cataldi, 45 anni, stava stendendo i panni sul retro ...

Uccide padre - fratello e Altre due persone in strada : Los Angeles, 26 lug. (AdnKronos/Dpa) – Un ventiseienne di Los Angeles ha aperto il fuoco la notte scorsa nella casa della sua famiglia Uccidendo il padre, il fratello e ferendo la madre. Poi si è dato alla fuga e in un distributore di benzina ha ucciso un’altra donna e poi un uomo che viaggiava a bordo di un autobus. La polizia, che ha alla fine catturato Gerry Dean Zaragoza, ancora non ha stabilito il movente del killer. ...

Alto Adige - auto vola in una scarpata : morte due ragazze di 17 e 19 anni - Altre due ferite : Stavano tornando a valle lungo una strada forestale dopo il turno di lavoro in una malga quando la loro auto, un piccolo fuoristrada, forse per un guasto tecnico, è uscita di strada ed è precipitata per alcune centinaia di metri in una scarpata. Il grave incidente stradale è avvenuto in val Ridanna, in Alto Adige, e ha coinvolto quattro ragazze: due sono morte. Le vittime sono Miriam Volgger, 17enne di Racines, e Irina Senn, 19enne di Vipiteno. ...

Napoli - la sfida della camorra al Rione Sanità : Altre due stese dove fu ucciso Genny : Due stese la scorsa notte, nuovamente nel quartiere Sanità di Napoli, una delle quali nei pressi dalla piazza dove venne assassinato il giovane Genny Cesarano, la notte del 6 settembre 2015. I...

Presto la funzione Nightscape di OnePlus 7 Pro arriverà sulle Altre due fotocamere : Presto i possessori di OnePlus 7 Pro potranno utilizzare la modalità Nightscape anche con le altre due fotocamere posteriori, grazie a un aggiornamento. L'articolo Presto la funzione Nightscape di OnePlus 7 Pro arriverà sulle altre due fotocamere proviene da TuttoAndroid.