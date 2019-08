Pink difende Meghan Markle | È una forma di bullismo pubblico

Pink difende la foto dei figli nel monumento per l'Olocausto - : Erika Pomella Pink ha usato il suo profilo Instagram per pubblicare l'immagine dei figli al monumento per l'Olocausto di Berlino e, allo stesso tempo, difendere la sua scelta Pink mette le mani avanti: prima di essere etichettata come una cattiva madre che non dà il buon esempio o che non insegna i valori corretti ai figli, la cantante ha scelto di passare direttamente all'attacco. Questo perché Pink ha pubblicato sul suo profilo ...